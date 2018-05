Inversionistas ofrecen construcción de estadio del América

El proyecto de un estadio tiene un terreno y una propuesta en la que se habla de unos 700 palcos. No es la primera vez que se habla de esa iniciativa para los escarlatas. Deportivo Cali es el único dueño de estadio en el país.

Tuilio Gómez, máximo accionista del club y que deja esta semana la presidencia, dijo que se trata de una iniciativa de inversionistas con la mira de dotar de un estadio para el América.



La propuesta habla de un escenario con una capacidad de más de 40 mil personas. Se venderían 700 palcos. En octubre pasado se refirió el proyecto que tendría 5.000 suites.



Gómez dijo que se plantea un lote a un lado de la Avenida Cañasgordas, en la ruta hacia el municipio de Jamundí. con más cercanía a regiones del suroccidente colombiano..



América de Cali vivió su peor semestre desde su regreso a la primera división. Quedó eliminado en la primera fase de la Copa Suramericana y no entró al grupo de los ocho de la Liga colombiana. Esto ha generado un remezón en el club caleño. El miércoles Tulio Gómez anunció que dejaba la presidencia del club.



“A partir de hoy (miércoles) me hago a un lado. Una empresa cazatalentos se encargará de conseguir un nuevo presidente y un gerente deportivo”, aseguró Gómez en una rueda de prensa.



Hárold Lozano, director deportivo del América, aprovechó para hablar sobre los futuros refuerzos para el siguiente semestre y las salidas. El exjugador aseguró que se está trabajando para seguir contando con Cristian Martínez Borja, que Kevin Ramírez no seguiría y que quieren contratar otro arquero.

Se está trabajando en los refuerzos. A los jóvenes no se les dará toda la responsabilidad. Martínez Borja tiene contrato y lo queremos tener y él quiere estar acá. No creo que siga Kevin Ramírez

“Se está trabajando en los refuerzos. A los jóvenes no se les dará toda la responsabilidad. Martínez Borja tiene contrato y lo queremos tener y él quiere estar acá. Por otro lado, Kevin Ramírez no creo que siga en América, su representante lo está ubicando. Además, estamos buscando otro arquero para que Carlos Bejarano tenga otro portero de nivel”, dijo Lozano.



Finalmente, el director deportivo del América confirmó la continuidad de Pedro Felicio Santos y su grupo en la dirección técnica del equipo. “El trabajo que mostró el cuerpo técnico portugués hizo que nos decidiéramos por su continuidad. Los portugueses conocen mucho el fútbol colombiano, conocen jugadores que ni yo conozco”, concluyó.