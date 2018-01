Instalarán seis cámaras de fotomultas en la vía Cali - Yumbo

La Secretaría de Movilidad de Yumbo comenzó la instalación de cámaras de fotomultas en las vías que comunican a Cali con ese municipio del Valle del Cauca.

Las primeras dos cámaras fueron ubicadas en la carretera antigua cerca al Liceo Francés Paul Valery y que obligaría a los conductores reducir la velocidad hasta 30 kilómetros por hora.



Según la Secretaria de Movilidad de Yumbo, Ingrid Gómez, serán en total seis cámaras las que se intalarán en las vías que comunican a la 'ciudad industrial' con la capital del Valle.



"Además del Liceo Francés se instalarán otras en el sector conocido como Guabinas. Las otras tres están en estudio y serán ubicadas en la autopista nueva, como también en la vía que va a Mulaló", precisó Gómez.



La medida ha generado diversas manifestaciones de rechazo, pues algunas personas consideran que es injusta e irregular.



"Estas carreteras son importantes ejes viales que conectan a las dos ciudades, mermar la velocidad a 30 kilómetros es una locura porque se presta para robos tanto de los 'dueños de lo ajeno' y la Alcaldía de Yumbo", opina Eider Riascos, habitante de Cali.



Para la funcionaria las cámaras son necesarias para reducir los niveles de accidentalidad que hay en estas vías.



"Son apoyos tecnológicos que ayudarán a que se mermen las muertes y que se reduzcan los choques. Cabe recordar que por ahora no están en funcionamiento y que luego de ser instaladas serán socializadas", dijo la funcionaria.



Para esto la Alcaldía de ese municipio firmó un contrato con el operador Unión Temporal de Seguridad Vial Vehicular Para Yumbo, quienes serán los encargados de cobrar el 50 por ciento de los comparendos que se impongan.



Cabe recordar que a partir del 14 de enero cambiará el sistema de fotomultas en el país donde el Gobierno Nacional pretende que la instalación de los equipos no se convierta en un negocio para el sector privado y no se lleven más del 10 por ciento de las infracciones.



"Hay que tener en cuenta que el contrato ya estaba desde el año pasado donde la ley de regulación no había salido. El operador se hará responsable de la carga prestacional, el apoyo logístico de las cámaras", dijo la funcionaria.



Dentro de la normatividad que dio a conocer el Mintransporte, se destaca el tema de señalización. La presencia de los equipos de fotomultas deberá ser avisada, mínimo, a una distancia de 500 metros.



Por su parte varias personas indican que en la vía antigua hace falta iluminación y es insegura.



"La administración municipal se ha preocupado más por las cámaras de fotomultas que por instalar bombillas y que los conductores podamos transitar mejor", dice Diego Ocampo, motociclista.



Entre tanto algunos abogados y conductores pretenden interponer acciones legales para que esta medida se frene.



