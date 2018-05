Insectos de todos los tamaños y pintas en Cali

Insectópolis III, en su escenario natural, la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, es una propuesta para compartir en familia y se puede encontrar hasta la siguiente semana.

Insectopolis III es una cita de especialistas nacionales e internacionales en tema de entomología, dice la director de la Biblioteca 'Jorge Garcés Borrero', María Fernanda Penilla.

La agenda está abierta con charlas, conferencias, talleres, exposiciones y cine, todos con entrada libre:.



Lunes 21 de mayo

*9:00 a.m. a 9:45 a.m. Acarología Agrícola: Reseña histórica, situación actual y futuro de la Acarología Agrícola en Colombia.

*10:00 a.m. a 10:45 a.m. Entomología y Acarología Agrícola: Artrópodos

*11:00 a.m. a 11:45 a.m. Los Fitoncidas: nueva herramienta de bajo impacto ambiental para el control de plagas en la agricultura.

*12:00 m. a 12:45 p.m. Conversatorio final: Sesión de análisis, discusión, comentarios y conclusiones sobre el tema específico de los Insectos y ácaros dañinos y benéficos de importancia en los sectores: agrícola, pecuario, forestal, salud humana, forense, etc. en Colombia. Participantes: Conferencistas, Profesores, estudiantes universitarios y público asistente.

Mariposas Foto: Archivo

Martes 22 de mayo, Sala 1

*3:00 p.m. a 6:00 p.m. Taller: Dibujo e Ilustración de Insectos: ¡Chao Miedo!



Martes 22 de mayo, Sala 2 y Hall de Exposiciones

*9:00 a.m. a 12:00 m. Taller: Técnicas de macrofotografía de Insectos

*4:00 p.m. a 6:00 m. Taller de Escritura Creativa. Tema: El mundo de los Insectos



Miercóles 23 de mayo, Sala 1

*10:30 a.m. a 12:00 m. Taller El Gusano de Seda en Colombia

*2:00 p.m. a 4:00 p.m. Biología y cría del gusano de seda en cultivo de Morera, producción, usos de la seda y comercialización de tejidos.

Exhibición y explicación sobre los productos artesanales a partir de la seda.



Jueves 24 y Viernes 25 de mayo, Sala 1

*3:00 p.m. a 6:00 p.m. Taller Los Insectos en el arte del Origami: Las manos doblan, la imaginación vuela.



Viernes 25 de mayo, Sala 1

*9:00 a.m. a 12:00 m. Taller Los Insectos y la música (Entomo-melomanía)



Sábado 26 de mayo, Hall principal y Auditorio Óscar Gerardo Ramos

*10:00 a.m. a 12:00 am. Taller Los Insectos en las artes escénicas,

Responsable: Hernando “Chato” Latorre. Actor, Artista y Caricaturista.

Exposiciones Entomológicas

Colecciones Entomológicas– Universidad del Valle

Departamento de Biología – Sección Entomología



*Colección Entomológica De Mariposas Diurnas, Propiedad De Alas De Colombia, Mariposas Nativas Ltda.

*Exposición Fotográfica Sobre Insectos (macrofotografía). Propiedad del Biólogo- Entomólogo Francisco López Machado.

*Cuadros de Pinturas Originales de Insectos, del pintor Hernando Rocha. (Propiedad de José Iván Zuluaga C.) y Diana Patricia Guevara, Juan Carlos Ospina, León Octavio Osorno.

*Afiches Artísticos Emblemáticos de Diferentes Congresos de la Sociedad Colombiana De Entomología.

*Muestra de Publicaciones Entomológicas y Acarológicas, textos, revistas, y literatura inspirada en insectos.

*Curiosidades, Hobbies y Objetos Recreativos y Artesanales alusivos a insectos: Camisetas, Mugs, Bisutería, Juegos, Móviles, Chocolatería y Confitería, Almanaques y Publicidad, Caricaturas, Dibujos y Esculturas, Muestra de Filatelia y Heráldica Composiciones musicales sobre el tema de los insectos, Suvenires.

Los insectos en el cine

Programación de películas en diferentes días de las dos semanas de Insectópolis: Miicrocosmos, Mantis, Bichos: Una aventura miniatura, Avispas, La abeja Maya, Imitadores, Minúsculos: El valle de las hormigas Hormigas y abejas, Hormigaz (Anz), El imperio de las hormigas , La tarántula gigante, El apartamento de Joe, Sociedades de insectos y ciudades humanas La lengua de las mariposas.



Consulte en detalle la programación en https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.bibliovalle.gov.co&data=02%7C01%7Cjosval%40eltiempo.com%7Ca981f33df7c34e159c4b08d5bd02c22f%7C65e58d9917804e5ba6820f47c4733f84%7C1%7C1%7C636622742652170277&sdata=6ehroRywwK2Ryq0Psc8u%2B71UGcH%2BXOAOM6Ljz3qnxlg%3D&reserved=0 o con el

coordinador de Insectópolis, ingeniero agrónomo José Iván Zuluaga

3148949150.

-

Comunicaciones Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero.Teléfono: 57+ (2) 6200455