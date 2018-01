Motociclistas de Cali, entre la accidentalidad y Soat costoso

22 de enero 2018 , 08:45 a.m.

22 de enero 2018 , 08:45 a.m.

El sábado y el domingo el sonido de los pitos de los motociclistas de Cali se tomaron las calles de la ciudad con un solo propósito: reclamar por lo que han llamado una ‘persecución’ en su contra.

Según Carlos Felipe Dorado, integrante de la comunidad motera de Cali, son varios los motivos que los han hecho ‘reventar’.



“La mayoría de motociclistas usamos la moto para trabajar y llevar el sustento. Muchos ganan solo el salario mínimo y este año pretenden cobrar un Soat que va hasta los 500.000 pesos, y una tecnicomecánica de más de 120.000 pesos, es decir, casi un salario completo”, dice.

Cali tiene registrado en el Runt 695.037 vehículos, siendo 217.526 motocicletas. Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

Según la reglamentación nacional para este año el Seguro Obligatorio cuesta 337.650 pesos para motos con un cilindraje inferior a 100 centímetros cúbicos, 452.850 pesos para las que están entre 100 y 200 centímetros cúbicos y 510.750 para motos de más de 200 centímetros cúbicos.



La primer protesta salió el sábado a las 10:00 de la mañana desde el Parque de las Banderas, tomó la calle Quinta y finalizó en el Cam, la segunda fue el domingo desde el oriente de Cali y tomó la autopista Simón Bolivar. 500 motociclistas salieron en las dos jornadas.



“Para la administración municipal es más rentable parar motos que carros, teniendo en cuenta que casi todo da inmovilización: letras en un casco, un chaleco, una luz mala, ¿será necesaria tanta sanción?”, precisó Dorado.

Según la Secretaría de Movilidad durante el 2017 se impusieron 153.436 comparendos a motociclistas FACEBOOK

TWITTER

De esas multas 39.047 fueron por conducir sin acatar las normas, seguido de 27.880 por no realizar la revisión tecnicomecánica, la tercera infracción más multada fue conducir sin licencia con 16.904 comparendos.



Luis Alfonso Guerrero, motociclista que participó en la protesta del domingo, indicó que se deben hacer más campañas y así evitar tanta sanción.



“Hay que educar y no solo sancionar. Diariamente uno ve hasta 20 motos en una grúa y operativos desde las 6:00 de la mañana, así mismo se deberían hacer planes para que no hayan más sanciones”, dice.

Desde el Concejo de Cali se ha propuesto imponer pico y placa a estos vehículos, pero municipalidad apuesta por campañas de educación y operativos de control a motos. Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

La estigmatización también fue tema de protesta. Según las autoridades, durante el 2017 en Cali se presentaron más de 14.000 hurtos a personas, casi 39 por día, la mayoría en motocicleta, pero los usuarios de este vehículo piden no ser discriminados.



Se estima que en Cali hay más de 150 clubes de motociclistas, algunos han realizado jornadas para la seguridad en puntos como el puente de los mil días y demarcación de huecos.



En cuestión de personas fallecidas en accidentes los vehículos siguen liderando la cifra. En Cali, durante el 2017, hubo 1.089 personas muertas en vehículo, ya sea carro, bus, camioneta o campero, frente los 533 que se movilizaban en moto.



Esto llevo a Cali a ocupar el puesto 21 en el 'Ranking (sic) latinoamericano de ciudades fatales' publicado por el centro de pensamiento LA Network. El informe, publicado hace unas semanas, refleja una tasa de 13,4 muertes por cada 100 mil habitantes y la pone por encima de otras capitales como Barranquilla, Medellín y Bogotá.



"Queremos que hayan campañas y menos rechazo. Estamos educándonos cada día con terminos legales para poder defendernos", concluyó el líder motociclista Felipe Dorado.



CALI