Drogas, dolor de cabeza en barrios de Cali

En los barrios, usualmente, los caleños se han sentido más seguros que en otros sitios de la ciudad.

Pero esa percepción de inseguridad subió de 17 al 22 por ciento, según los resultados de la encuesta del programa ‘Cali Cómo vamos’, que fueron presentados el pasado viernes en la Cámara de Comercio.



Detrás de este panorama están los atracos callejeros (45 por ciento), drogadicción (22 por ciento) y pandillas, (10). Otro 9 por ciento asegura que es el tráfico de droga el problema en sus barrios.



Aunque otro 9 por ciento de ciudadanos estima que no hay problemas en su sector.

Las autoridades sostienen que se avanza en acciones enfocadas al desmantelamiento de bandas y redes de delitos.



El general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que en el primer trimestre del año el homicidio bajó un 13 por ciento y también disminuyeron las lesiones personales, extorsión, hurto a vehículos y a residencias.

“En la Policía se hace también lo que corresponde a seguridad, que bueno enterarlos del desarrollo de la seguridad cómo va hasta el día de hoy, en el primer trimestre, en lo que corresponde al homicidio nosotros tenemos una disminución importante comparado con 2016, de 48 casos en la ciudad de Cali. Antes nosotros estábamos teniendo un 23 por ciento en los primeros meses y ahora tenemos un descenso”, añadió.



El oficial no desconoció un aumento del hurto a personas, con más casos en el primer trimestre de este año que en el mismo lapso del 2016 y destacó que programas como el de tratamiento a pandillas y el plan ‘camaleón’ están dando buenos resultados.



Sin embargo, los veedores ciudadanos Luz Betty Jiménez y Pablo Borrero consideran que “la Administración no ha logrado bajar los índices de inseguridad pues en barrios como San Antonio, lugar turístico, los atracos se suceden a diario”.



Pero, la Policía y la Alcaldía también indicaron la necesidad de que la población denuncie más los delitos. Es así que la encuesta a 1.500 personas, de las cuales, 1.250 son y viven en Cali, y las otras 250, corresponden a Jamundí, arrojó que un 63 por ciento no denunció haber sido víctima de la inseguridad el año pasado frente a un 37 por ciento que sí lo hizo. En el 2015, el panorama fue similar con un 67 por ciento que no denunció, mientras que un 33 por ciento sí lo hizo.



Claro está que como lo manifestó la mitad de los 1.500 encuestados por ‘Cali Cómo Vamos’, la razón de no denunciar obedecería a que no creen en el sistema de la justicia a los delincuentes. Según la encuesta, un 55 por ciento considera que la probabilidad de que un delito sea castigado es baja. Para un 30 por ciento es media y solo para un 12 por ciento sí hay alta posibilidad de castigos en Cali.

‘El MÍO está mejorando’

El 57 por ciento señaló que el MÍO es peor que el servicio de buses, busetas y colectivos. Un 48 por ciento de usuarios frecuentes se declaran insatisfechos con la seguridad en buses y estaciones.



El alcalde Maurice Armitage dijo que poco a poco “en el MÍO los resultados se están viendo, pues en los últimos tres meses hemos recuperado 30 mil pasajeros más diarios, ciento y pico de buses más, están andando 30 mil kilómetros más.



El presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, dijo que el Fondo de Estabilización ha contribuido a resultados y reiteró que vincularán 400 buses más al MÍO. Anunciaron que no habrá alza en pasaje de $ 1.900.



