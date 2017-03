En el Valle siguen desaparecidos cuatro indígenas embera chamí

22 de marzo 2017 , 10:30 a.m.

Entre los desaparecidos se encuentran dos menores de edad, quienes pescaban en un lago ubicado en predios de la Hacienda El Edén, en el municipio de Alcalá, al norte del Valle.

Una recompensa de 30 millones de pesos se ofrece en el Valle del Cauca para quien suministre información por el paradero de cuatro indígenas embera chamí desaparecidos desde el pasado 8 de marzo cuando salieron a pescar. La comunidad indígena los busca por las riberas del río La Vieja.



El gobernador indígena de los embera, Rubén Darío Vélez, dijo que se había rumorado sobre la aparición de unos cuerpos en el río La Vieja, pero después de un barrido de la zona por parte de los Bomberos de Alcalá y Cartago, no hallaron nada. No obstante, la comunidad indígena realizó su propia inspección, pero sin suerte.



Los indígenas adultos que se encuentran desaparecidos son Julio César Vélez Vásquez y Luis Adrián Vélez Restrepo, entre los menores se encuentra un hermano del gobernador indígena.



A su búsqueda se han unido las comunidades indígenas de Risaralda, Quindío y Caldas.



Según el gobernador Vélez, el día que se perdieron salieron a buscarlos, llegaron a la hacienda hacia las 6 de la tarde y encontraron algunos de los elementos que habían llevado para su faena de pesca, lo que indica que sí estuvieron en el lago. Al día siguiente, los Bomberos inspeccionaron el algo y llevaron buzos, por si se habían ahogado, pero no encontraron rastro y fue cuando se prendió la alarma en todo el departamento.

La Fiscalía continúa en la inspección judicial de la finca y de la zona donde fueron vistos por última vez, mientras la Gobernadora ha pedido respuestas y que la investigación dé resultados

La alcaldía de Alcalá ofreció 10 millones de recompensa por información que conduzca al paraderos de los cuatro indígenas y la gobernación del Valle, 20 millones más.



“El comité de garantías de no repetición recogió las informaciones que están trabajando Fiscalía, Policía y Ejército, con el acompañamiento de autoridades locales y nacionales de derechos humanos, ministerio del Interior, Defensoría, Personería y de organizaciones indígenas”, dijo la secretaria de Gobierno del Valle, Noralba García.