Transportarse en el MIO costará 2.000 a partir del próximo lunes

02 de febrero 2018 , 07:30 a.m.

Desde el lunes, el pasaje del MÍO sufrirá su habitual alza anual. En esta oportunidad el incremento será de $100, por lo que el pasaje en el sistema de transporte masivo de Cali desde ahora costará de $2.000.



La medida, que fue oficializada ayer mediante decreto firmado por el Alcalde, no fue muy bien recibida por la ciudadanía caleña, que pidió un mejor servicio antes que aumento en la tarifa.

De acuerdo con Metrocali, el ajuste en la tarifa del pasaje en el MIO se situó en 5.2 por ciento, inferior al incremento del salario mínimo el cual para este año fue del 5.9 por ciento.

“Por eso les recuerdo que desde hace más de un mes Metrocali entregó a los cuatro concesionarios una propuesta viable y reconocida por el Gobierno Nacional para sacar adelante el sistema y mejorar el servicio de manera definitiva. El balón ahora está en su cancha”, aseguró Nicolás Orejuela Botero, presidente de Metrocali.



La entidad recordó que la tarifa promocional que aplica en siete rutas del oriente de la ciudad también sufrirá un incremento, pasando de $900 a $1.000.

Algunas personas piden utilizar medios alternativos como la bicicleta. Foto: Juan Bautista Díaz / EL TIEMPO

Para Jorge Hernán Vélez, presidente de la Liga de Usuarios Estudiantes del MÍO, el precio es injustificado ante el mal servicio del sistema.



“No se ha presentado la mejora que espera el usuario. Ha mejorado un poco pero estamos lejos aún. No se puede aumentar un sistema que está en 50 por ciento. No han entregado algunas estaciones que deberían estar a la fecha. Antes deberían bajarle”, sostuvo.



Johnny Molano, presidente de la Liga de Usuarios del MÍO, indicó que es un atropello al usuario y no tendría porque haberse incrementado.

A su vez Mauricio Venté, presidente del Comité MÍO Usuarios, aseguró que el incremento no justifica la calidad del servicio que están recibiendo los caleños.



“Solicitaría que repensara el incremento en aras de ver si los operadores firman el compromiso de no demandar y se van a beneficiar con el incremento sin un compromiso de que se va a mejorar el servicio”, aseguró Venté.



