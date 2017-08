Por falta de estudios arqueológicos, Inciva pide frenar obra del MÍO

31 de agosto 2017 , 09:20 a.m.

31 de agosto 2017 , 09:20 a.m.

El Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, Inciva, recomendó la suspensión de las obras de la Terminal Sur del MÍO, en las Carreras 102 y 103 entre Calles 42 y 102.

El Inciva señala que se ajusta a la normatividad cuando se presenta una obra en una extensión de una hectárea y se refiere a estudios arqueológicos preventivos, en un área que pertenecería a la Hacienda Cañasgordas, en la época colonial.



Juan Carlos Figueroa, director de Inciva, dijo que en el plan de manejo ambiental de Metrocali no está dispuesto la prospección arqueológica. La Hacienda Cañasgordas es un bien de interés cultural, declarado por la Nación.



Un informe de esa entidad señala que se realizarán afectaciones civiles que deben contar con estudios previos de arqueología preventiva "...lo que constituye una falta a la norma, razón por la cual urge hacer un llamado de atención a la empresa Metrocali y parar el proceso de trabajos que se esté adelantando, a fin de hacer la prospección de manera previa, teniendo en cuenta que ya ha afectaciones por el movimiento de suelo aportado".



El documento dice que no se ha considerado "el imaginario colectivo de comunidades negras residentes en la zona y autoasumidos como 'Libertos', quienes ven en esta zona como un humedal y zona relicto de Bosque seco tropical, donde cuentan que hubo zonas de cementerio de sus ancestros y estaciones de ocupación de indígenas, llamados por ellos “Lilies”...Se podría decir que este lote está en la zona de influencia indirecta de la hacienda misma, si se tiene en cuenta que esta, en época Colonial, llegaba a la Cordillera Central".



Nicolás Orejuela, presidente de Metrocali respondió que no es cierto que se haya adelantado alguna remoción de tierra y aseguró que el programa arqueológico debe estar antes del inicio de las excavaciones. Hasta ahora los trabajos se relacionan con el componente vial sobre la calle 42 y carrera 99”.



El alcalde de Cali, Maurice Armitage, dijo que el proceso se ha enmarcado bajo los lineamientos de protección al medio ambiente.



Habitantes de unidades residenciales del sector del Valle del Lili se oponen a la megaobra con el argumento de una posible afectación al humedal El Cortijo,



En el sitio de los trabajos se han presentado choques entre los manifestantes y el Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la Policía.