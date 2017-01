Empezaron las filas por las facturas del predial

os propietarios de los 600.000 predios contabilizados en Cali ya pueden reclamar la factura del predial. Por pronto pago obtendrán un descuento del 15 por ciento, vigente hasta marzo, y del 2,0 por ciento si se acogen al pago trimestral.

Para este año el municipio de Cali proyectó un presupuesto de 2,8 billones de pesos y el 15,9 por ciento de esos ingresos provendrán del impuesto predial.

Por concepto del predial se espera que a las arcas municipales ingresen 565.074 millones de pesos, un 5,0 por ciento más que lo proyectado en el 2016.

Las filas ya empezaron a formarse alrededor del CAM, pero la idea es que no todos los contribuyentes se concentren en un solo lugar. Pueden ir a los Centros de Atención al Contribuyente del CAM (Alcaldía) o de Cañaveralejo, o a cualquiera de los 22 Centros de Atención Local Integrada (CALIS). Según la Dirección de Hacienda, las personas que no estén en mora obtendrán el documento en cinco minutos.

En el CAM la atención se presta en jornada continua, de 7:30 a.m. a 5:30 p.m., y en los CALIS de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. El hall de la Tesorería también está habilitado para recibir los pagos del predial.

“Es mejor pagar a tiempo y ganarse el descuento. Esta plata siempre la reservo”, dijo Esmeralda Coronel, mientras hacía la fila.

La mayoría de los primeros que se han acercado a preguntar por la factura son personas de la tercera edad.

El descuento del 15 por ciento por pronto pago solo aplica para aquellos predios que se encuentren al día por vigencias anteriores o que no hayan incumplido un acuerdo de pago.

“En los próximos días las facturas de la actual vigencia se podrán descargar a través del portal www.cali.gov.co. También llegarán físicamente a los hogares”, dijo la directora de Hacienda, Patricia Hernández.

Para esta vigencia fiscal los avalúos catastrales se reajustaron entre un 2,8 y un 5,4 por ciento. El incremento se aplicará no solo al área residencial, también cobijará los lotes; los predios institucionales e industriales y el sector rural.

Para el reajuste se tomó el Índice de Valoración Inmobiliario.

“El índice de valoración predial en el sector urbano se hizo en 11 usos principales, trabajándose el sector residencial, el comercial sin mucho tránsito, el comercial con corredor, el sector institucional y lotes. El porcentaje de aumento del avalúo es inferior al índice de precios al consumidor- IPC”, dijo la directora de Hacienda.

En el estrato 1 el reajuste será del 2,8 y en el estrato 6 del 5,4 por ciento.

En el área rural el reajuste será del 2,8 para la zona residencial y predios sin construcción; del 5,3 para el condominio-parcelación; del 5,9 para planes parciales; del 4,4 para comercio, industria y recreacionales y 4,5 para institucionales.