Hurto de automotores en Cali creció 2,0 %

El hurto de autos y motos en el país no cede, entre enero y abril de este año se reportaron 12.000 casos, un 6,0 por ciento más que en igual periodo del año pasado, según Asopartes. Y aunque Cali ya no es la primera ciudad con el mayor número de hurtos, al cierre del primer cuatrimestre registraba un aumento del 2,0 por ciento.

Otra situación que preocupa al gremio autopartista es la venta de partes robadas. El año pasado este mercado negro movió 680 millones de dólares y en los primeros cuatro meses del 2017 se estima que va por 220 millones de dólares.



La sola guerrilla, según el presidente de Asopartes, Tulio Zuluaga, en este primer cuatrimestre del año, por venta de autopartes hurtadas, ha movido 120 millones de dólares.



“Lamentablemente, se lo escuchamos a la guerrilla misma, tiene 1.500 efectivos en el campo de batalla, aparentemente no son muchos, pero tiene en las milicias urbanas 7.000 infiltrados que se benefician del robo de vehículos, vendiendo las partes usadas”, dijo Zuluaga.



“Hay desertores que cuentan las realidades”, agregó el dirigente gremial.



El problema es que hay gente que compra partes usadas.



“Sí hay demanda, sigue la oferta; la gente, por unos pesos menos, compra autopartes robadas; un vehículo es desguazado en 15 minutos. Los vallecaucanos, los colombianos, deben entender que eso está penalizado, quien compra autopartes robadas tiene cárcel de tres a seis años; hoy, ya hay 10 personas en la cárcel por comprar, no por vender, autopartes hurtadas y 97 judicializadas. La Fiscalía y la Policía le han puesto mano dura y nosotros los estamos apoyando”, dijo Zuluaga.



Antes no tocaban ni los Mercedes, ni los BMW, ni los Audi, hoy ninguna marca se escapa de los delincuentes.



En Cali, al cierre de abril, se habían hurtado 1.400 automotores, entre motos y vehículos. Pero es Medellín la ciudad del país que más casos registra, 1.960, por encima de Bogotá con 1.900.



“Preocupa lo de Medellín porque desde hace tres años viene con esa triste bandera de ser la ciudad que, teniendo cuatro veces menos vehículos que Bogotá, está generando más hurtos”, señaló Zuluaga



“Cada que hablamos de reclusión el Estado dice que no hay espacio en las cárceles y la solución es no hacer nada, o dar casa por cárcel que es una ridiculez. Hay que tomar medidas, hay lotes baldíos, hay fincas que podrían cercarse y ponerlos a trabajar en el campo. Por el hurto de vehículos hay 30 personas capturadas y ninguna en la cárcel”, agregó el dirigente gremial.

Al ministerio de Justicia le decimos que sí hay sitios donde recluir a los delincuentes FACEBOOK

El año pasado se vendieron en el país 280.000 vehículos y en Cali 27.000 de ellos; en el primer cuatrimestre de este 2017 en la ciudad se negociaron 8.500.



“Estamos vendiendo un 5,0 por ciento más, solíamos crecer entre un 15 y un 18 por ciento, hoy solo un 5,0, pero veníamos de tres años seguidos de decrecimiento; en el 2015 las ventas cayeron 10 por ciento, en el 2016 un 7,0 por ciento. Confiamos en que este año recuperamos algo de lo perdido en el pasado”, señaló Zuluaga.