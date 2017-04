Hueco se 'tragó' un vehículo en el sur de Cali

29 de abril 2017 , 09:01 a.m.

29 de abril 2017 , 09:01 a.m.

Tremendo susto se llevó el ocupante de un vehículo que transitaba por el barrio Boyacá, al sur de Cali, tras caer a un enorme hueco que dejó Emcali.

El hecho se presentó en la carrera 34 con calle 26ª, siendo cerca de las 8:00 de la noche de este viernes cuando un hombre identificado como Edwin se dirigía a su casa después de la jornada laboral.



En ese momento tomó un desvío por una de las calles del mencionado sector pero no se percató del hueco que había en el sitio.



Según los vecinos del barrio Boyacá, este hueco había sido dejado por Emcali desde semana santa tras haber realizado el arreglo de una tuvería. El vehículo quedó incrustado en el pavimento.



Pasada la media noche, Edwin pudo sacar su vehículo con la ayuda de una grúa particular que él mismo contrato.



Se espera el pronunciamiento de Emcali y el porqué en el sector no había señalización.