Un hueco que no tiene dolientes en Cali

El arreglo de un hueco en la transitada avenida 6A Norte con calle 24 se volvió todo un enigma desde el año pasado.



Los vecinos se preguntan por qué el municipio o un operador de servicios no lo han tapado.



Transeúntes también se formulan la misma pregunta al verlo, donde en los últimos días, alguien le puso el dibujo de un pastel del primer cumpleaños con vela.



Los conductores que se movilizan por esta zona tradicional de Cali avanzan indignados y exigiendo el remedio. Al parecer, es una recámara de una alcantarilla, cuya tapa habría sido robada y no ha sido reemplazada para que el ‘hueco cumpleañero’ no siga sumando más aniversarios.



De acuerdo con Rubiela Gutiérrez, vecina de la zona, “nadie responde por ese hueco. La gente se ha quejado de manera constante y aún no hay una solución a la vista. Es un riesgo porque alguien se puede caer, un adulto o un niño, y cuando haya esa emergencia, en ese momento ya no será tiempo de lamentaciones”.



“Con las lluvias esto se llena de agua y es peligroso. Gracias a Dios no se han ido motos porque nosotros rellenamos el hueco con llantas y colocamos guaduas para advertir a la gente”, dijo el vigilante de carros Ancízar Hoyos.



La Secretaría de Infraestructura de Cali tomó nota para pronunciarse al respecto, al tiempo que las Empresas Municipales están evaluando el caso.



Entre tanto en el barrio La Campiña, en la avenida 6D con calle 44AN, también piden que les tapen un hueco. En la Sexta con 27D también hay otro. Por ello, la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la comuna 2 señaló que la zona del norte está agujereada’.