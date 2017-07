Hoy se estrena 'Talento Millonario', una película de inclusión Down

13 de julio 2017 , 11:28 a.m.

Un mensaje de inspiración y superación se quiere transmitir con la película ‘Talento millonario’, que se estrena hoy.

La cinta está protagonizada por Issac Vanegas, un niño de 9 años que tiene síndrome de down y que se ha destacado por sus habilidades en el canto y la actuación.



Él es el hijo de Édison Vanegas, director de la película, quien divide su tiempo entre sus responsabilidades con la Policía de Medellín y su amor por el cine.



“Es una pasión y para nosotros es una experiencia única e irrepetible porque en esta producción trabajamos con más de 50 personas en condición especial y el resultado es más que satisfactorio porque estamos a la altura de cualquier película y eso nos da orgullo”, aseguró el director, Edison Vanegas.

La música es uno de los elementos claves de la película ‘Talento millonario’, disponible en salas de cine del país. Foto: Cortesía Cineplex

El 10 de agosto, el joven Isaac cumplirá 10 años. Él ha sido el motor para que Vanegas decidiera emprender este proyecto cinematográfico. El día a día con él lo motivó para mostrarle al público lo “especial y maravilloso” que es vivir con personas que tienen síndrome de down.



“En el largometraje se mostrará lo sincero que es compartir con ellos, quienes enfrentan la vida todos los días y no basan la felicidad en cosas materiales o en el dinero porque el amor es mucho más importante”, agregó el hombre de 44 años.



La historia del filme se centra en María, quien tiene a su esposo en dificultad, ella en un acto valiente y de necesidad económica, presta su vientre para una inseminación, pero le entregan el niño cuando descubren que nace con síndrome de Down.

Fabio Restrepo (foto), uno de los actores de la película, ya había participado en ‘Sin tetas no hay paraíso’, La Selección y ‘Sumas y restas’. Foto: Cortesía Cineplex

Isaac crece y su talento y gusto por la música hace que su familia se fortalezca ante las adversidades que tendrán que superar juntos. “Las personas con capacidades diferentes tienen talento y merecen oportunidades en nuestra sociedad.



El tipo de historia invitó para que actores como Edgardo Román, Elizabeth Minotta y Fabio Restrepo, entre otros, aceptaran participar”, recordó Vanegas.





