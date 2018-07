Hoteles para viajes de negocios en el Valle

Cali, Buga y Buenaventura cuentan con propiedades en las que los viajeros corporativos encuentran comodidades para permanecer conectados. Aquí, algunos.

Marriott Cali, en el corazón de Granada

En el sector de Granada, donde funcionan algunos de los mejores restaurantes de Cali, se levanta el hotel Marriott Cali. El hotel cuenta con tres restaurantes: The Market, abierto 24 horas; Tanoshii, que integra la terraza con la piscina y los jardines verticales; y CIRCO Terraza, donde la música se combina con pizzas artesanales. Sobresale el lounge ejecutivo del piso 8, un espacio donde los huéspedes acceden a desayuno con bebidas calientes de cortesía, conectividad a internet, servicio de mayordomo y un centro de negocios. Las 170 habitaciones tienen ventanas anti ruido, duchas de plato ancho y sábanas de 300 hilos de algodón egipcio, entre otras cosas.

La ubicación del City Express Plus Cali

Las habitaciones del hotel City Express Cali han sido diseñadas para personas que buscan eficiencia y comodidad al alojarse. Foto: Cortesía de Hoteles City Express

City Express Plus Cali, con 127 habitaciones, está ubicado cerca de los centros comerciales Pacific Mall – WTC Cali y de Chipichape, en el norte de la ciudad. La tarifa incluye desayuno, acceso a internet y servicio de transporte gratuito a 10 kilómetros a la redonda. Adicionalmente, los huéspedes pueden disponer del centro de negocios, de una sala de juntas y del gimnasio. Una ventaja del hotel consiste en estar situado a 10 minutos del Centro de Eventos Valle del Pacífico, el centro de convenciones más importante del Valle del Cauca. La cadena City Express está basada en México y cuenta con 128 hoteles en Latinoamérica.

El tamaño del Intercontinental Cali

En el oeste de la capital del Valle del Cauca, a orillas del río Cali, se levanta el InterContinental Cali que pertenece a la cadena Estelar y está dotado con 292 habitaciones. Los clientes corporativos encuentran en este hotel la infraestructura necesaria para realizar eventos empresariales en 22 salones en los que caben 800 personas. Todos estos espacios están equipados con sistemas de comunicación modernos, cabinas de traducción simultánea y sistemas audiovisuales de última tecnología, entre otras cosas. Internet inalámbrico y acceso al gimnasio, a la piscina, al jacuzzi, al a una y al baño turco son beneficios de los que disfrutan los clientes.

Calidad en Buenaventura

En la ciudad portuaria de Buenaventura funciona el Cosmos Pacífico Hotel. Situada al lado del parque Cisneros, esta propiedad está dotada con habitaciones que miden entre 20 y 42 metros cuadrados y cuentan con áreas de trabajo que son muy apreciadas por quienes viajan por negocios. Los baños de las habitaciones tienen acabados en mármol y duchas de efecto lluvia. La infraestructura del hotel incluye zonas húmedas, gimnasio y una terraza desde la que se aprecian panorámicas del puerto. De otro lado, en el restaurante Ágata se combinan especialidades colombianas del Pacífico con sabores internacionales.

Four Points by Sheraton, en el norte

La oferta para los viajeros de negocios en el norte de Cali tiene en el Four Points by Sheraton Cali un hotel con infraestructura moderna.



Allí hay once salones para reuniones, el más grande de los cuales mide 198 metros cuadrados y tiene capacidad para 260 personas en conferencia. El Four Points by Sheraton Cali cuenta con 181 habitaciones, centro de negocios y pone a disposición de sus huéspedes espacios donde pueden relajarse, como la piscina y el gimnasio. En cuanto a la oferta gastronómica, en el restaurante Mango’s se sirven platos de comida colombiana, mientras que el restaurante Cooks sobresale por su cocina fusión.

Movich Casa del Alférez, en Granada

El Movich Casa del Alférez se encuentra cerca de entidades financieras y de centros comerciales, en la zona de Granada Foto: Cortesía de Hoteles Movich

En la zona gastronómica de Granada, cerca de entidades financieras y de centros comerciales y a 30 minutos del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, está el Movich Casa del Alférez. El hotel, que pertenece a la red mundial Small Luxury Hotels, tiene dos salones diseñados para que en ellos se realicen reuniones y otros eventos (uno tiene capacidad para 90 personas y otro para 45 personas). Un espacio que cautiva a los visitantes es la terraza, en la que los asistentes se refrescan con la brisa de la tarde y pueden probar la gastronomía, rica en sabores del vecino Pacífico colombiano.

Buena mesa en el Guadalajara de Buga

El hotel Guadalajara de Buga, situado a tres cuadras de la Basílica del Señor de los Milagros, tiene 67 habitaciones.



La propiedad les ofrece a los viajeros de negocios una infraestructura que permite la realización de eventos y de la que hacen parte salones en los que pueden caber entre 20 y 120 asistentes. Todos cuentan con internet de alta velocidad y equipos audiovisuales de última generación.



En cuanto a la gastronomía, el restaurante del hotel tiene capacidad para 112 personas y se destacan los sabores locales. Allí son protagonistas platos como el sancocho de gallina, los aborrajados, el pandebono y las empanadas Guadalajara.

Hampton by Hilton, para viajeros prácticos

Las habitaciones del Hampton by Hilton Cali están equipadas con televisores LCD de pantalla plana de 32 pulgadas, así como con implementos que les facilitan la vida a quienes viajan por negocios, como cafetera, plancha y mesa de planchar. Los clientes reciben desayuno gratuito y servicio las 24 horas de mensajes en la recepción, entre otras cosas.



Este hotel, que cuenta con 105 habitaciones, centro de negocios y gimnasio, ofrece un salón de reuniones que mide 42 metros cuadrados y puede albergar entre 10 y 25 personas, según la configuración. En el primer piso del edificio funciona un restaurante Crepes & Waffles.

Lujo en el Spiwak Chipichape Cali

El Spiwak Cipichape Cali, situado a 20 minutos del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, es miembro de Preferred Hotels & Resorts, una cadena que reúne a hoteles independientes de lujo en todo el mundo. La propiedad se encuentra en medio del centro comercial Chipichape, en el norte de la ciudad, y les ofrece a sus clientes 226 suites, al igual que 10 salones para la realización de eventos, desde seminarios hasta convenciones. En cuanto a la gastronomía, en el restaurante La Zarzuela se prueban platos en los que se resaltan sabores del Mediterráneo; en tanto que quienes buscan relajación tienen opciones de descanso en el Satia Spa.

Cosmos Cali, ideal para ejecutivos

Ubicado en el norte de la capital del departamento del Valle del Cauca, el Cosmos Cali es ideal para recibir a altos ejecutivos y a grupos corporativos. La infraestructura del hotel incluye 58 habitaciones, terraza, restaurante, mini mercado, gimnasio, jacuzzi exterior, jardines y salones para eventos: el salón XPress tiene una capacidad máxima para 40 personas; y en el Belalcázar caben 80 personas, al igual que en el Versalles. En cuanto a la oferta culinaria, en el restaurante-bar La Terraza se ofrecen platos representativos del Pacífico colombiano. Los huéspedes del hotel reciben conexión gratuita a internet inalámbrico.

La modernidad del NH Royal Cali

Localizado junto al Holguines Trade Center, a 15 minutos en carro del centro de la ciudad, cerca de Unicentro y a menos de un kilómetro del centro comercial Jardín Plaza, el NH Royal Cali ofrece facilidades para los viajeros corporativos entre las que se cuentan centro de negocios e internet inalámbrico gratuito. Sus 145 habitaciones, que se destacan por ser modernas y cómodas, están decoradas en tonos neutros o en colores tierra y naranja. Todas están dotadas con escritorio y silla para que trabajar en ellas sea una opción. Las habitaciones de categoría Suite Royal dan a la piscina al aire libre, en tanto que las Ejecutivas ofrecen panorámicas de la ciudad.

Reuniones grandes en el Dann Carlton Cali

La exclusiva zona del oeste de Cali es donde opera uno de los hoteles más tradicionales de la ciudad, el Dann Carlton Cali, que cuenta con 93 habitaciones de estilo moderno distribuidas en una torre de 15 pisos. Todas fueron recientemente remodeladas (entre otras cosas, tienen pisos de madera y duchas de techo) y están insonorizadas con el fin de mejorar la calidad del descanso de los huéspedes. Un aspecto muy apreciado por los organizadores de eventos es la infraestructura para reuniones del Dann Carlton Cali: está equipado con seis salones múltiples, tres salas VIP y un gran salón con vista panorámica y capacidad para 1.000 personas.