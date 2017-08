Hospital Universitario del Valle con reemplazos de cadera en 48 horas

La principal casa de salud en el suroccidente colombiano cuenta con el primer programa integral de Orto-geriatría, que les permite, en especial, a adultos mayores con fracturas de cadera acceder de manera rápida y oportuna al reemplazo.

El gerente del Hospital Universitario del Valle (HUV), Juan Carlos Corrales, dijo que desde hace siete semanas el HUV, así como ocurre en clínicas privadas de Medellín y Bogotá, empezó a operar el Programa Integral de Orto-geriatría.



El funcionario informó que “a la fecha estamos alrededor de 38 o 40 pacientes operados, con resultados positivos, con mejoras y alcances que hay que hacer con estos pacientes. Estamos operando pacientes de reemplazo de cadera en 24 horas, máximo en 48 horas, es algo que en nuestro país no se veía”.

A la fecha estamos alrededor de 38 o 40 pacientes operados, con resultados positivos... es algo que en nuestro país no se veía. FACEBOOK

TWITTER

En el programa intervienen expertos de Medicina Familiar, Ortopedia, Anestesiología, con apoyo de las áreas de rehabilitación, nutrición, trabajo social y sicología, todas del Universitario del Valle.



Luis Alberto Delgado, director de la Unidad de Ortopedia del HUV, explicó que la fractura de cadera es una epidemia mundial a pesar de que la expectativa de vida de la población está aumentando y las patologías que presenta la población adulta mayor están mejor controladas



El especialista dijo que "no se ha podido mejorar la fragilidad ósea. La fractura de cadera en adultos mayores de 65 años es un problema mundial. A nivel de Europa y Estados Unidos han surgido programas con grupos interdisciplinarios para el manejo conjunto de estos pacientes y ahora lo tenemos en el Hospital Universitario en un trabajo que va de la mano con la Universidad del Valle”.



Además de la atención, este grupo interdisciplinario trabajará una base de datos para estudiar a los pacientes no solo sobre el manejo dentro del hospital sino en sus casas porque uno de los problemas que tienen estos pacientes, sobre todo los que tienen dificultades económicas como los que nos llegan al hospital, es que no tienen quién los cuide en su casa, dijo Delgado



El gerente Corrales dijo que la recuperación del Hospital ha permitido que se cuente con el personal, los equipos e insumo para llevar a cabalidad este ambicioso programa.



“La meta es mejorar cada vez más, poder al cabo de seis meses o un año hacer un estudio que nos demuestre que este Programa ha tenido un impacto no solo en la mortalidad hospitalaria sino en el post quirúrgico de los pacientes que van a sus casas”, anotó Delgado.



Para los usuarios del Hospital es una oportunidad de mejorar la calidad de vida de sus familiares.



María Nicolasa Cardona, hija de una paciente de 88 años, relató que la mujer se cayó cuando se dirigía al baño y se fracturó la cadera. “Pensamos en el Hospital Departamental porque vemos que la atención es buena, es única. Este hospital es una maravilla”, dijo .



En otra habitación Angie Urbano, relató que su abuela sufrió una caída desde su propia altura y se fracturó. “Estamos esperando la cirugía y muy agradecidas con las enfermeras porque ha habido muy buena atención en este hospital”.



Corrales recordó que las fracturas de cadera en adultos mayores de 65 años, la mayoría producto de caídas en su hogar, se constituyen en un problema de salud pública ya que muchos adultos mayores no pueden acceder rápidamente a las cirugías de reemplazo de cadera y fallecen.



CALI