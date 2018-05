Homicidios en Cali con ley seca

Pese a que en Cali imperaba la ley seca desde las 10:00 a.m. del sábado, medida que se levantará solo hasta las 6:00 a.m. de hoy, los homicidios no se pudieron evitar durante este puente festivo que incluía la celebración del Día de la Madre.

La ley seca generó protestas por parte de los hoteleros, los restaurantes, los comerciantes de la noche y las agencias de viaje, pero el alcalde Maurice Armitage decidió mantener la medida.



El sábado a las 11:00 de la mañana fue asesinado un hombre de 24 años en el barrio Puertas del Sol (oriente), con arma de fuego; a las 8:44 p.m. en el barrio La Paz (oriente) se reportó el homicidio de un hombre de 29 años, también con arma de fuego, y a las 9:00 p.m., en el barrio Industrial (oriente) falleció un hombre de 30 años por heridas con arma blanca.



El domingo, Día de la Madre, se registraron cinco homicidios.



A la 1:45 de la madrugada fue asesinado un hombre con arma de fuego en El Rodeo (oriente): a las 2:45 a.m. en El Vergel (oriente), murió por heridas de arma blanca otro hombre; y en ese mismo barrio, a la 7:10 a.m. falleció por arma de fuego uno más; a las 2:45 p.m. en Los Comuneros (oriente) se registró otro asesinato de un hombre por arma de fuego.



A las 11:00 p.m. fue asesinado un taxista identificado como Jhon Jairo Saenz en el barrio 12 de Octubre (oriente), cuyo vehículo terminó en un canal de aguas lluvias.



En el 2017, el Día de la Madre, se reportaron 10 homicidios; en el 2016 se presentaron cinco casos; en el 2015 reportaron 12 y 19 en el 2014.