Hombre habría arrojado a un cachorro de un quinto piso en Cali

Hay consternación en la ciudad por la captura de un hombre que, presuntamente, habría arrojado a un cachorro de un quinto piso de una unidad residencial en el norte de Cali.

El hecho se presentó siendo cerca de las 9:00 de la mañana de este domingo en el la avenida 2C con Calle 75 norte en la unidad Los Laureles, del barrio Los Álamos.



"Recibimos el llamado a la línea 123 y cuando llegamos nos dimos cuenta que en uno de los apartamentos se sostenía una riña y, al parecer, en medio de la pelea, el hombre arrojó al animal desde el quinto piso", precisó el intendente Marco Montes, de la Policía Ambiental de Cali.



El canino identificado como 'Manchas', de raza Bullterrier, fue llevado de inmediato a una clínica veterinaria del sector a las 9:30 de la mañana, pero por la gravedad de las heridas falleció siendo cerca de las 10:50 a. m. según dice el dictamen médico.

Esta es la historia clínica de la atención al canino en el norte de Cali Foto: Cortesía Policía, Cali

Ante este hecho la comunidad se exaltó y trató de linchar al joven de 23 años, quien no presentó signos de alicoramiento ni estar bajo sustancias alucinógenas. Fue necesaria la intervención de la Policía.



"El joven presentaba varios golpes y fue llevado a su EPS para que lo atendieran. A los minutos le dieron de alta y se encuentra en proceso de judicialización. No aceptó cargos", dijo el oficial.



Familiares del joven aseguraron que se trató de un accidente y que el hoy capturado amaba a su mascota. Esta versión hace parte del proceso de investigación.



Cabe recordar que en estos casos se aplica la ley 1774 del estatuto de protección animal y podría estar pagando multas económicas según lo ordena la ley o ser judicializado.



"Debemos de respetar los derechos de los animales, no podemos desquitarnos con ellos ante cualquier calamidad. El llamado es a ser respetuosos y dignificar la vida de todos los seres vivos", concluyó el intendente.

CALI