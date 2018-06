'Sigo de periodista en memoria de papá': hijo de ecuatoriano asesinado

Los 10 familiares y un representante legal a nombre de los tres ecuatorianos secuestrados y asesinados en la frontera esperan que al mediodía de este martes les entreguen los féretros en una capilla del sur de Cali.

A Cristian Segarra lo enamoró del periodismo el ver trabajar a su padre Efraín, quien durante 25 años sirvió de conductor al diario 'El Comercio'. Era un hombre apasionado por su tarea y muchos lo veían como periodista ciudadano.



De su papá, Cristian recuerda su amor por los animales y por el Deportivo Quito. Y verlo en esa tarea fue que lo llevo a convertirse en periodista.



El conductor, de 61 años, junto con el periodista Javier Ortega y el fotógrafo Paúl Rivas, salieron para la frontera norte del Ecuador a realizar un informe sobre las condiciones de seguridad. Don Efraín, en sus redes, informó que viajaba a San Lorenzo y celebraba que a su camioneta le habían puesta el distintivo de Grupo 'El Comercio' y Prensa.

Galo Ortega, padre de Javier Ortega, Carolina Rivas, hija de Paúl Rivas; y Cristian Segarra, hijo de Efraín Segarra, siempre tuvieron la esperanza de verlos regresar.. Foto: AFP

El pasado 26 de marzo en la parroquia Mataje, de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, se reportó el secuestro de los tres enviados. Las esperanzas de la familia de Segarra y de los dos comunicadores siempre fueron el regreso sanos y salvos.



El 13 de abril, las autoridades señalaron que habían sido asesinados por una disidencia de las Farc encabezada por Walter Patricio Arizala, alias Guacho.



El silencio envolvió las últimas semanas. El pasado 30 de mayo Cristian fue a recibir el carro de su padre Efraín en los patios de retención vehicular de la Policía Nacional, en Calderón, en el norte de Quito. Fue un momento amargo ver ese carro vacío, recuerda Cristian.



El jueves vio por redes sociales la noticia de que habían encontrado unos cuerpos que pertenecerían a los del equipo periodístico de 'El Comercio', y el viernes Cristian llegó con otros allegados a Cali, donde se practicaron las pruebas forenses que confirmaron la identidad de los fallecidos.



En entrevista con EL TIEMPO, Cristian Segarra narra las horas de angustia por las que han pasado debido al secuestro y posterior asesinato de los periodistas ecuatorianos.



¿Cómo contar lo que han sufrido?

Ha sido un dolor de familias y del periodismo ecuatoriano. Es llegar a su oficina y encontrarte la ausencia de tu padre y compañeros como Javier y Paúl, quienes eran amigos. Hace siete años decidí seguir la carrera de periodismo que veía cuando era niño y papá contaba sus historias.



¿Cómo se vive una espera así?

Me causa mucha incertidumbre, mucho desconsuelo el hecho de sus muertes, de que este hecho no se esclarezca, que no haya una verdad de por qué ocurrió, cuáles fueron las condiciones del secuestro y por qué los asesinaron cuando la dinámica del secuestro era una y la dinámica del asesinato es otra, repentina.



Así que tenemos muchas dudas en ese sentido y como periodista tengo demasiada indignación porque nosotros tenemos la garantía del Estado ecuatoriano sobre el ejercicio de nuestra profesión, cosa que los tres no tuvieron, no hubo las garantías necesarias para que ellos pudieran transitar por territorio ecuatoriano de manera libre y segura y esto derivo el secuestro y asesinato de los tres.

¿Ha pensado dejar el periodismo ?

Mucho más allá del hecho de que no nos respeten o no, tengamos una posición o una garantía de nuestro trabajo, yo he pensado en instantes, nada más, dejar la actividad por lo que involucra el asesinato de mi padre pero en realidad yo sé que él ha estado orgulloso de mi trabajo. Así que yo considero que lo mejor que puedo hacer para honrar su memoria es hacer periodismo y seguramente investigar el caso.

¿Qué les han dicho los gobierno de Ecuador y Colombia?

Fueron puntuales: ustedes viajan mañana, hacemos el proceso de identificación de los cuerpos y a partir de eso nos devolvemos para Ecuador. No conocemos exactamente qué más se va hacer pero sabemos que nuestro equipo jurídico va a tomar las acciones necesarias para que se investiguen a profundidad el tema de los cuerpos porque hay información importante que puede aportar al caso.

