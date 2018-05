Tras presunto secuestro decapitan a bonaverense en Costa Rica

03 de mayo 2018 , 06:05 a.m.

03 de mayo 2018 , 06:05 a.m.

La identificación del colombiano solo se consiguió en las últimas horas porque al momento de ser hallado su cadáver no portaba documentos, según los informes oficiales.

Desde el pasado jueves 26 de abril se había perdido el rastro de Diego Fernando García Lemus, a quienes sus allegados en Buenaventura empezaron a buscar al no tener un contacto.



El sábado fue hallado el cadáver de un hombre en la calle Cristo de San Ramón en Olejuela, en el cruce de Esparza, Cambronero y San Ramón, en el lugar conocido como las tres vías.



“Presentaba múltiples heridas por arma cortopunzante y la decapitación del mismo”, dijo Juan Pablo Calvo, jefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Ramón en Costa Rica.

No se hallaron documentos de identificación. Por una serie de datos se fue estableciendo que se trataba de Diego Fernando García Lemus FACEBOOK

TWITTER

No se hallaron documentos de identificación. Por una serie de datos se fue estableciendo que se trataba de García Lemus. Allegados dijeron que su familia reside en el barrio Juan XXIII de Buenaventura. Sus amigos lo conocían como 'el pollo'.



García no presenta antecedentes judiciales y en Costa Rica tendría 10 años de residencia. Estaría vinculado al comercio y a un taller de vehículos.



El hallazgo se produjo cerca de su domicilio en Calle Blancos, Goicoechea, a donde llegó el OIJ de San Ramón en busca de evidencias para esclarecer las causas de su asesinato.



Da acuerdo con el periódico costarricense La Teja, allegados de García habían acudido hasta las oficinas de Delitos Varios del OIJ a denunciar su desaparición. En esa gestión trascendió que desde el propio celular de la víctima habrían llamado a Colombia para exigir la entrega de un dinero. Una versión dice que supuestamente parientes entregaron plata pero eso es materia de investigación.



La casa del colombiano fue revisada por investigadores tras conocerse la identidad del hombre decapitado. El carro de García fue encontrado por los organismos de seguridad, aunque el dato no fue verificado a nivel oficial.



El bonaverense, quien llegó a este país hace un década y tenía un hijo con una costarricense, se dedicaría a comercial ropa y tendría vínculos con un taller mecánico en Alajuela.



CALI