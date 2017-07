En casa de Pance, al sur de Cali, hallan una boa constrictor

Al sur y al oeste de la capital del Valle se han reportado casos similares por la aparición de reptiles en residencias o casas campestres.

En la mañana del viernes empezó la alerta sobre la presencia de una boa en un predio campestre de Pance, corregimiento al sur de Cali.



El intendente Eliécer Zorilla, de la Policía Ambiental de Cali, informó que se recibió la alerta y al sitio acudió un grupo de protección animal. A los propietarios se les pidió que no agrediera ni poner en riesgo la integridad de personas.



Esta serpiente, que pertenece a una familia tropical no venenosa, de unos dos metros, estaba en la vivienda.



Los uniformados, que han sido capacitados por el Zoológico de Cali, tiene conocimientos para esta clase de situaciones y no generar que el animal se sienta en peligro. Ellos saben que deben tener cuidado pues una mordedura de una boa puede causar causa una fractura, o con su cuerpo pueden asfixiar a una persona".



No es común encontrar estos animales en estas zonas, porque prefiere ambientes húmedos o acuáticos de los bosques, pero el crecimiento urbano de Cali.

El reptil superaba los dos metros de largo. Foto: Policía Ambiental Cali

La boa pasó a disposición de la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC), que tendrá la tarea de su liberación en hábitat para su supervivencia.



La boa constrictor es una nativa de América, por lo que se localiza desde Argentina hasta el norte de México.



CALI