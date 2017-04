María ‘and her love’ conquistan en otros idiomas

“I was a boy even when I was removed from the paternal house to begin my studies in the school...”

(Era yo niño aún cuando me alejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios en el colegio del doctor Lorenzo María Lleras, establecido en Bogotá).

Así se lee en inglés el primer capítulo de una de las obras más aclamadas de la literatura hispanoamericana y traducida a más de 30 idiomas en casi 200 ediciones por todo el mundo, cerca del mismo número de traducciones que ha tenido Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.



Es María, del vallecaucano Jorge Isaacs, que sirve de motivo en un modelo para enseñar biligüismo, de la Gobernación, la Fundación Universidad del Valle y la Escuela de Lenguas de es institución. Va dirigido a unos 180 mil estudiantes de 164 colegios en 35 municipios.



En inglés, por ejemplo, estudiantes de la institución Miguel de Cervantes Saavedra, de Guacarí, en el centro del Valle, explicaron en el amor trágico entre Efraín y María, los personajes de la icónica novela que transcurre en el siglo XIX, en la hacienda El Paraíso, de El Cerrito.



“La clase en la hacienda El Paraíso les quedó grabada a los alumnos. Pocos han tenido el privilegio de conocer el conmovedor idilio en el escenario de los hechos y en su lengua materna para transmitirlo en inglés”, explica Adriana Rojas, docente formadora del programa de bilingüismo.



Ella dice que se lleva a la realidad a los estudiantes para que aprendan un segundo idioma y, a la vez, conozcan un sitio como El Paraíso, con su paisaje vallecaucano, así como escribir ensayos en inglés sobre una novela enraizada en la cultura colombiana.



“Es un modelo pedagógico que se diferencia de otros porque toma el inglés como una herramienta para rescatar memoria, promover nuestros valores sociales y culturales, construir identidad y enfrentar los retos del mundo globalizado”, anotó la lingüista María Isabel Gómez, coordinadora del proyecto y de la Escuela de Lenguas de la Universidad del Valle.



“Así conocimos a fondo nuestra historia y cultura para construir identidad”, dijo la estudiante Carolina Álvarez, mientras a unos metros, Wílmar Rivera, también alumno, leía en inglés y traducía más líneas porque cree que este ejercicio ayuda a un aprendizaje de calidad.



Son las clases al aire libre en escenarios icónicos de la cultura, geografía, historia, idiosincrasia y valores, como sucedió en la Hacienda El Paraíso, escenario de la idílica María.



Los estudiantes también se acercan a Jorge Isaacs, cuya vida ha estado casi anónima frente a una obra que se ganó los corazones en distintas latitudes.



Aprenden que Isaacs llega a la hacienda El Paraíso desde Chocó, donde su padre alcanzó fortuna pero con el tiempo afrontó sus deudas hasta morir.

María fue más allá del continente americano en sus traducciones. Por eso, en tagalo, en Filipinas, se lee el segundo párrafo así: Sa gabi gabi ng aking biyahe, pagkatapos ng gabi...(En la noche víspera de mi viaje, después de la velada, entró a mi cuarto una de mis hermanas, y sin decirme una sola palabra cariñosa, porque los sollozos le embargaban la voz, cortó de mi cabeza unos cabellos: cuando salió, habían rodado por mi cuello algunas lágrimas suyas).



A los japoneses les llegó también el libro y su lectura causó hondo impacto desde su publicación hace 150 años. El tercer párrafo, en japonés sería así: Watashi wa naite nemuri ni ochi, kare wa ato ni, oku no kokai o ukerubekida to bakuzento kanji to shite keiken shimashita... (Me dormí llorando y experimenté como un vago presentimiento de muchos pesares que debía sufrir después. Esos cabellos quitados a una cabeza infantil; aquella precaución del amor contra la muerte delante de tanta vida, hicieron que durante el sueño vagase mi alma por todos los sitios donde había pasado, sin comprenderlo, las horas más felices de mi existencia).



Una de las traducciones la hizo Yuso Takeshima, el oriental que motivó a otros cuatro compatriotas suyos para que en los años 20 fueran los primeros japoneses en llegar al Valle y crear colonia de este país, atraídos por María, la obra cumbre de Isaacs, por la cual, el Ministerio de Cultura declaró este año como el del escritor vallecaucano.



Esta semana, en el Centro Cultural de Cali, estudiantes de colegios públicos han estado en una actividad alrededor de María, promovida por la Secretaría de Cultura municipal. En estaciones del MÍO se hizo una actividad similar con estudiantes y adultos.

Según el escritor e investigador Fabio Martínez, de la Universidad del Valle y autor de La búsqueda del paraíso, biografía novelada de Jorge Isaacs, “entre los 1867 y 1889 se publicaron en el exterior 25 ediciones de María, 14 de ellas en México”.



El inglés es el que más alcance ha tenido para leer: I turned my gaze to her looking for one of many loved ones: María was under the creepers that adorned the windows of my mother's room. (... volví la vista hacia ella buscando uno de tantos seres queridos: María estaba bajo las enredaderas que adornaban las ventanas del aposento de mi madre).