'Entutelé a Duque y Petro porque estas elecciones me enfermaron'

El director de una fundación, padre de tres hijos, dijo que no es el único enfermo de estrés por una campaña que ha sido discriminatoria y generadora de conflictos.



Benito Eduardo Rojas, quien interpuso una tutela en contra de Gustavo Petro e Iván Duque porque la campaña electoral le ha causado estrés, nació en Dagua pero se radicó en Tuluá, es profesor autodidacta de teatro, dice que le ha tocado enfrentar solo una lucha por el sustento desde cuando enviudó de su esposa, a la que una diabetes la llevó a la muerte. Es conocido como representante de la Fundación Humanidad Futurista.

"Esta tutela se debe al estrés, enfermedad que me están ocasionando a mí y a millones de colombianos más. Estas elecciones son comparables con el tiempo del César, donde en el circo Romano se disputaban leones contra seres humanos y los asistentes aplaudían. La gente, peleando, y los candidatos, riendo", dice Rojas.



¿Por qué se ha estresado con esta campaña?



Porque se ha notado más la discriminación de clases sociales. Los candidatos ven cómo se odian a muerte por sus seguidores. Como pasó el 9 de abril con la muerte de Jorge Gaitán, a quien les escuchamos decir que la justicia que se escribe con letra de políticos no es justicia que merezca jamás la consagración de la posteridad porque apenas es un alimento y complacencia de los odios del presente.

¿Ha sido candidato o político?



No. Durante muchos años he estado desempleado y solo he trabajado para enriquecerme en conocimientos. La tutela es para que los candidatos llamen a una competencia digna.



¿Va a votar el domingo?



Lo más seguro es que no. No tengo para ir a un sicólogo privado que me atienda el estrés y si pido cita en la EPS (Empresa Prestadora de Salud) me dejaran para después del Mundial.



En la última petición de su tutela usted pide trabajo...



Como director de una fundación creo que puedo aportar en un país menos desigual. Pero lo esencial es que quien gane el domingo debe pensar en un educación distinta donde los niños aprendan desde sus primeros grados a ser gente. Como les he dicho a mis tres hijos, que ya son profesionales, que antes de ser doctores sean señores.

