Jóvenes y mujeres caficultoras del Valle buscan mayor visibilidad

En la capital antioqueña, donde se cumplió el Congreso Cafetero, el Valle llevó sus propias propuestas para la reformas de los estatutos de la Federación Nacional de Cafeteros. Aunque no se habla de un Valle caficultor, este es uno de los departamentos del país donde más huele a café.

Aquí, 39 de los 42 municipios tienen cafetales, hay 62.968 hectáreas sembradas en 26.193 fincas de las que viven 23.579 familias.



Desde el 2008 el Valle se encaminó hacia una caficultura sostenible y hacia la búsqueda del nicho de los cafés sostenibles. Hoy, en el departamento se encuentran cafeteros verificados con el estándar 4C (Código de Conducta para la Comunidad Cafetera).



“Igualmente participamos en los esquemas de diferenciación a través de estándares exigentes en la categoría de los sostenibles como UTZ, Rainforest Alliance, Comercio Justo y sellos privados como Café Practices”, dice el director del Comité Departamental de Cafeteros, Héctor Fabio Cuéllar.

En el Valle hay 1.067 veredas cafeteras donde el tamaño promedio de las fincas es de 2,40 hectáreas; otro indicador que caracteriza la caficultura vallecaucana es que 16.768 hectáreas son cultivadas por mujeres.

En el Valle hay 62.968 hectáreas sembradas con café. Foto: Archivo particular



¿De las hectáreas sembradas, cuántas están renovadas?

El 75 por ciento del café es tecnificado, 70 por ciento de la caficultura es resistente y nuestra caficultura es de más o menos ocho años, hemos hecho un gran esfuerzo en lo que tiene que ver con la renovación y lo más importante es que ha mejorado la densidad y la variedad resistente a la roya, esos elementos lo que mejoran es la productividad y la rentabilidad que es lo que se persigue esta actividad.



¿Cuándo se llegará a la meta de 100 por ciento tecnificado?

Se pueden llegar a alcanzar esas metas en una caficultura joven; en el Valle tenemos que estar renovando entre 8.000 y 8.500 hectáreas por año, hemos estado entre las 6.000 y 7.000, ahí tenemos alianza público privada importante con Nestlé (Nescafé Plan) y alianzas con varios municipios. Creo que superamos las 15 alcaldías que participan en la renovación de la caficultura y en convenio con el Gobierno Departamental trabajamos en la misma dirección, tanto en caficultura como en infraestructura.



¿Por qué no se habla de un Valle cafetero?

La gente se imagina el valle geográfico del río Cauca y la caña en su recorrido, pero tenemos 39 municipios con café, solo Candelaria y Zarzal no siembra y no contamos a Buenaventura porque por ahí sale más del 50 por ciento del café que exportamos. Cali está dando unas tazas que se destacan en el mercado, pero así, la mayoría de los municipios; trabajamos con fuerza en giras y concursos, uno necesita que lo reconozca el mercado, hemos logrado aquí, semestralmente, preparar tostadores y traer catadores que están viendo cómo, aquí, hay un desarrollo en caficultura con tazas que se destacan no en Colombia, sino en el mundo, esto, vinculado a un manejo a un manejo sostenible por microcuencas, hace que el Valle gane unos espacios.



¿Qué cambios piden los caficultores del Valle en los estatutos de la Federación?

Lo que quieren los caficultores es colocar su organización a tono, lo que se ha hecho es un ejercicio interesante , en el Valle participaron los 32 comités municipales, hicieron sus recomendaciones.



¿Qué cambios se pidieron?

Mayor participación de los jóvenes y de la mujer alrededor de nuestra actividad.



¿Por que no vemos caficultoras líderes?

En el Valle, en el Comité, tenemos dos mujeres; lo que tenemos que hacer es animarlas para que participen, el año entrante viene el proceso democrático que es la elección de los comités municipales, ahí hay una oportunidad, un espacio.