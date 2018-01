Guardas de tránsito de Cali y comunidad se reconciliaron tras pelea

El pasado lunes, 29 de enero, Cali fue testiga de una pelea entre agentes de tránsito y la comunidad que quedó registrada en video y se hizo viral a través de las redes sociales. ​

El hecho que generó todo tipo de opiniones ocurrió mientras los agentes de la Secretaría de Movilidad realizaban un operativo de recuperación del espacio público bajo el puente vehicular de la carrera 80 con avenida Pasoancho.



Tras estos hechos la Administración Municipal y la ciudadanía, protagonista de la riña, se reunieron en la mañana de este miércoles para unirse en un pacto de reconciliación en el mismo sitio donde se enfrentaron.



El evento contó con la presencia de Andrea Barrero, secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio, agentes de tránsito de la ciudad, gestores gestores de paz y cultura ciudadana , además de vecinos del sector.



Allí se hizo un llamado a la convivencia y al diálogo, el respeto por la autoridad, por los ciudadanos y por las normas que benefician a la ciudad.



“Con este acto de hoy estamos dando ejemplo de que sí podemos hacer de la paz y la cultura ciudadana, como herramientas diarias de la convivencia”, dijo Carolina Campo Ángel, subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana.



El acto contó con la presencia de cerca de 150 personas quienes estuvieron atentos a las intervenciones.

“El trabajo por nuestra ciudad no lo podemos hacer solos como institucionalidad, necesitamos del compromiso de todos. La invitación hoy es a que hagamos las paces por Cali”, afirmó Rocío Gutierrez, secretaria de Paz y Cultura Ciudadana.



A su vez entre los funcionarios de la administración municipal y la ciudadanía se firmó un acto de compromiso por la convivencia y la paz entre ciudadanos y agentes de tránsito.



Como también se invitó a usar el numeral #HagamosLasPaces en las redes sociales para demostrar la mejor cara de la ciudad ante el mundo.



Hugo Aparicio, uno de los involucrados en la pelea del lunes, pidió excusas públicas por haber hecho parte de la riña.



"Venimos a ponerle la cara a la ciudadanía, en especial al organismo de tránsito porque ellos vienen a hacer respetar sus leyes. Les rogamos de corazón perdón", dijo.



Amilcar Vasquez, aseguró que estos hechos no se volverán a repetir y firmó su compromiso con un apretón de manos. "Les ofrezco mil y mil disculpas a la ciudadanía y a los guardas. Son hechos que no pueden suceder en la ciudad".



A su turno el secretario de Movilidad, Juan Carlos Orobio, hizo un recuento de la función de los agentes de tránsito de la ciudad desde hace 44 años, queriendo expresar su importancia en la ciudad, como también lamentó los hechos ocurridos el pasado lunes.



"Lamentamos que estos hechos se produzcan e invitamos a los ciudadanos a que respetemos las normas de tránsito y las normas de convivencia (...) no podemos reaccionar violentamente contra la autoridad porque eso atenta contra los principios", dijo Orobio.



El funcionario agregó que"Los invito a que hagamos un ejercicio de autoevaluación y autocrítica y que velemos por el respeto de las normas y la autoridad"



Durante el encuentro los diferentes actores de la riña se dieron la mano y firmaron un comprimiso de perdón.

CALI