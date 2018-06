Guachené, de fiesta por segundo gol de Yerry Mina en el Mundial

Guachené está de fiesta por el nuevo gol de Yerry Mina, que le permitió a Colombia alzarse con la victoria ante Senegal, en el Mundial de Rusia. Mina también fue el arítifice del triunfo de la Selección tricolor ante Polonia, el domingo pasado.

Desde las 9:00 de la mañana, cuando arrancó el partido, Guachené, el municipio en el norte del Cauca, no para de celebrar.



Para sus habitantes, Mina se volvió en el héroe para ellos en este Mundial y están felices porque sus goles agitaron los corazones de todos los colombianos.



Yerry Fernando Mina González quedó como el primer futbolista colombiano en vestir oficialmente la camiseta del poderoso FC Barcelona en la historia del fútbol español; pese a que el 24 de junio de 1964, en la Nova Creu Alta de Sabadell, el colombiano Lauro Gonzalo Mosquera figura como el primer colombiano en jugar un partido con el conjunto azulgrana. Lo hizo en un amistoso contra el Sabadell, aquel partido terminó 4-2 a favor del club ‘blaugrana’.



El nombre de Yerry, con Y y no con J, se lo puso su mamá, Marianela, pues era seguidora y le gustaban los dibujos animados de Tom y Jerry, contó su papá José Eulises, quien todavía no para de celebrar con orgullo en su natal Guachené (Cauca), la llegada de su hijo al conjunto catalán.

#COLOMBIA🇨🇴| Así se vivió el Gol en Guachené de nuestro jugador Yerry Mina. ¡Vamos Colombia! pic.twitter.com/pUvyEjyLRd — Noticiero Noti5 (@NoticieroNoti5) 28 de junio de 2018

El tío de Yerry fue quien le vio las condiciones reales y lo llevó a pruebas al Deportivo Pasto, en el que debutó como profesional, luego pasó al Santa Fe y, tras un exitoso paso, dio el salto al Palmeiras. Mina logró de forma consecutiva ser campeón del fútbol colombiano en 2014, la Superliga colombiana (2015) y la Copa Suramericana en 2015, ambos títulos con Santa Fe y del Brasileirao, con el Palmeiras en 2016.

“A mi familia, a mis amigos, a Guachené y a todo Colombia”. 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/D9eQYWb4g3 — Ana Milena Gutiérrez (@anamilegu) 28 de junio de 2018

El futbolista fue declarado como el Mejor Defensor Central del Campeonato Paulista en 2017. Además, creó la 'Fundación Yerry Mina', un proyecto solidario, a finales del 2016 en su natal Guachené. Busca ayudar a niños y niñas para comprometerlos en el deporte y las actividades culturales de su pueblo natal.



