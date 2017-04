Guachené al rescate de su tradición oral y cultura ancestral

En Juan Perdido el Niño Jesús no nació el 24 de diciembre. En esta vereda celebraron la natividad en la primera semana de febrero. Y en las localidades de San Jacinto y Cinco y Seis la 'Adoración al Niño Dios' la hacen a finales de enero.



Son tres veredas del municipio de Guachené, en el norte del Cauca, una población de unos 20.000 habitantes, un 80 por ciento residente en la zona rural, en su mayoría afrodescendientes, y la 'Adoración al Niño Jesús' es una fiesta que se celebra en una fecha diferente a la de la tradición católica.



En estas y otras veredas de Guachené la 'Adoración al Niño Jesús' se extiende todo enero y febrero y en ella además de villancicos hay más de una canción al ritmo de marimbas, tamboras y cununos.

Es una de las tradiciones de esta población que se busca rescatar como parte de un proyecto que involucra a la comunidad, la Alcaldía y la empresa Pavco como parte de su Responsabilidad Social Empresarial.



Berenice Aponzá, líder comunitaria, señala que “la población de Guachené es en su gran mayoría afrodescendiente, con costumbres muy acentuadas, particulares y en su zona rural se conservan algunas pero los jóvenes están dejando parte de estas tradiciones. La idea es rescatarlas, generar sentido de identidad y pertenencia”.



Así, en ese anhelo de trasladar el conocimiento de los abuelos y ancestros a las nuevas generaciones, nació el proyecto 'Cultura y oralidad en Guachené', un trabajo de casi dos años que se inició en el 2015 y tras encuentros con la comunidad, llevó a la grabación de un video.



Ahí se recogen cuatro de esas tradiciones. Además de la Adoración al Niño, está la del 'Bautismo de agua' o 'Derramamiento del agua en El Socorro', el 'Bunde' o 'Velorio del Angelito' y los peinados afro entre las mujeres.



Aponzá explica que el bautismo es una tradición muy similar a la católica, sólo que entre los antiguos pobladores de Guachené quien oficia no es un sacerdote sino uno de los mayores de la comunidad e igual se derrama agua en la cabeza del chiquillo "pero como entre nuestros ancestros hay muchas creencias, la idea es que proteger contra todo mal al niño. Se acostumbra hacia los 15 días de nacido".



Y muy particular es el velorio si el niño no ha cumplido los siete años. Hasta esa edad se considera que es ‘un angelito’ y si muere va al cielo y por eso se le canta.



/Ay comadre no vuelva a parir/ que todos los hijos se le han de morir/Si de uno en uno se me van muriendo/ de dos en dos los voy reponiendo/, y todas cantan y suenan las tamboras.



Y la cuarta costumbre hace relación con los peinados ‘afro’, que nace con los primeros esclavos traídos cuando la conquista y colonización. “En las cabezas, en esos peinados, se trazaban las rutas de escape”. Esas rutas darían origen a los palenques o puntos de reencuentro de los negros libres.



Adriana García, directora de RES de Pavco, refiere que la empresa apoyó todo el proceso y se grabó un video con las cuatro costumbres.



“Se socializó en las escuelas, se dejaron videos para que los estudiantes los conozcan y en noviembre, como parte del resultado final, se hizo una especie gala o premier", dice.



El alcalde Oliver Carabalí Banguero destaca que “la cultura es la riqueza de los pueblos y como tal hay que trascender y dejar la semilla sembrada a estos niños. Hoy vemos a las Cantoras con los niños, enseñándoles sus saberes, contándole las intervenciones de nuestros bailes, nuestro conocimiento como tal y estamos dando todo el apoyo para que esa tradición no se pierda, respaldando a los grupos, conformando escuelas artísticas, de música, vamos a seguir brindándoles una oportunidad.



Y para satisfacción de la comunidad y sus costumbres el video fue presentado en un evento o ‘gala’ realizada el 18 de noviembre pasado en el parque principal de Guachené, acto que contó con la participación de los centros educativos, la Casa de la Cultura, Alcaldía y las comunidades.



Esta iniciativa fue premiada internacionalmente entre los proyectos realizados en 109 plantas de 32 países donde Pavco tiene operaciones.



Recibió 7.000 dólares (unos 20 millones de pesos) destinados para apoyar la construcción de la Casa de la Cultura del municipio, para que siga el rescate de sus tradiciones.



