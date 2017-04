Se les abrió la tierra a los habitantes de barrio de Caicedonia

22 de abril 2017 , 09:35 a.m.

Aunque las autoridades explican que no se trata de un movimiento en masa, pero sí aseguran que existe riesgo para los habitantes y hubo daños en la red de alcantarillado. Se recomendó evacuar cinco viviendas.

De acuerdo con un informe de la Corporación Autónoma Regional del Valle (Cvc), un 80 por ciento de la sección de la banca de la vía vehicular en la calle 17 Bis del barrio Lleras del municipio de Caicedonia se vio comprometida.



Ello se presentó al generarse un desprendimiento de terreno, lo que colapsó la tubería de la red de alcantarillado en un tramo de unos 30 metros.



Esta situación, además de poner en peligro a cinco familias que tienen sus viviendas a escasos dos metros del agrietamiento, dejó un vertimiento de aguas residuales domésticas del sector hacia la quebrada La Camelia, localizada 100 metros aguas abajo.



Gregorio Mondrágón, ingeniero civil de la Cvc, dijo que "no se trata de un movimiento en masa, por cuanto el terreno inferior no se ha movido, se observa que se desprendió y reptó el terreno que compone la banca de la vía, el cual soporta la red de alcantarillado público, dejando un talud casi vertical de aproximadamente dos metros de altura".



A la visita de la zona afectada asistieron funcionarios de la CVC, la alcaldesa del municipio de Caicedonia, Claudia Marcela Gonzales, la Secretaría de Obras Públicas, el Gerente de Empresas Publicas de Caicedonia, y el Coordinador del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres del municipio.



En el recorrido, la CVC formuló recomendaciones para la mitigación del riesgo de deslizamientos y colapso de las viviendas del sector y para prevenir los daños adicionales o mayores que se puedan generar a la infraestructura del lugar y de las viviendas, así como prevenir las posibles afectaciones a las personas que habitan en la zona de influencia de este fenómeno en el barrio Lleras del municipio de Caicedonia.



Las autoridades indicaron que es necesario realizar la reconexión de la red de alcantarillado colapsada, para evitar la saturación del terreno fallado con estas aguas y eliminar los riesgos por contaminación tanto de la comunidad como de las aguas de la quebrada La Camelia.



Así mismo, implementar sistemas de contención de terreno, bien sea obras civiles o de bioingeniería, que restablezcan la estabilidad de la banca de la vía que se reconstruya y del alcantarillado reconstruido.



La Cv c recomendó manejo de las aguas de escorrentía superficial que se presenten en el sector, evitando su ingreso al sector fallado y que se encuentra susceptible a seguir moviéndose.



Y, se recomienda llevar a cabo el desalojo temporal de las cinco viviendas localizadas sobre el talud fallado, como medida de prevención para la integridad de las personas que las habitan.



La CVC, como integrante del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, informó que seguirá atenta y espera a que las recomendaciones técnicas formuladas sean tenidas en cuenta. Personal de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios seguirán monitoreando el sector.