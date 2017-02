El Peñón, en Cali, epicentro de las grandes marcas

En el segundo semestre de este año llegarán a Cali firmas como Armani, Salvatore Ferragamo, Hackett London, Paul Smith Jeans y Harmont & Blaine. Se instalarán en la zona comercial de La Sagrada Familia, el complejo hotelero que también se alista para abrir sus puertas en este 2017.

Este claustro de las hermanas de La Providencia, una edificación con 107 años de historia, ubicada en El Peñón, fue intervenido para repotenciarlo y darle viabilidad operativa, lo que llamó la atención de estas marcas a las que se sumaron Le Collezioni, Hackett London, Ermenegildo Zegna, Seven For All Mankind, Etro, Scotch & Soda, Just Cavalli, Dsquared2, Valentino y Pinko, algunas entrarán por primera vez al país.

“La presencia de estas marcas son un mensaje importante para la ciudad”, dice Jerónimo Jiménez, gerente de Jero SAS, firma desarrolladora del proyecto.

Se espera que la presencia de estas marcas, con historia y altos estándares de diseño, dinamicen aún más el sector comercial de la ciudad que el año pasado registró un crecimiento del 2,9 por ciento respecto al 2015. Pero también se espera que todo este complejo de la Sagrada Familia, junto al claustro se construyó un edificio nuevo mucho más moderno, conectados por el exterior visual, se convierta en un ícono urbano. Estará conectado con el tradicional barrio de San Antonio, el Museo La Tertulia, el río Cali y el Centro Histórico.

“Hemos demostrado que vale la pena salvar el patrimonio de la ciudad a través de proyectos inmobiliarios atractivos para los inversionistas, con este modelo salvaremos otros patrimonios arquitectónicos en Cali y en todo el país, los cuales por no tener, hasta este momento, un modelo económico viable, se encuentran en franco deterioro y amenaza de perdida”, señala Jiménez.

