Gobernadora pide respaldar planta regasificadora en Buenaventura

El proyecto se propone como nueva oferta de servicio para el sector empresarial y para Buenaventura será la oportunidad para fortalecer el proyecto del Complejo de Actividades Económicas.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo que "por su alta importancia para la competitividad de la región y el país el proyecto de la Planta de Regasificación del Pacífico y el Gasoducto para Buenaventura, no puede perder el impulso a pesar del cambio de Gobierno en el orden nacional".



Ante la Asamblea Seccional de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), en el Valle del Cauca, Toro dijo que "hemos venido trabajando con el sector privado sobre cómo es importante tener esa planta regasificadora y ese gasoducto que va a quedar en Buenaventura, pues nos va a servir para mejorar la confiabilidad empresarial, para que se pueda lograr traer más empresas y eso, por su puesto, genera empleo. Además, es un proyecto que va a generar un mejor costo para los usuarios finales”.



Con la decisión del Gobierno nacional de abrir la convocatoria para seleccionar el inversionista de la planta de regasificación, se espera que se abra una oportunidad para la región y el país frente a una necesidad de una nueva fuente de gas natural importado.



Catalina Montoya, directora de la Unidad de Acción Vallecaucana, destacó la participación de la Gobernación y de la gobernadora Dilian Francisca Toro en el proceso para sacar adelante el proyecto en articulación con los diferentes gremios. “Es destacable el papel para gestionar la planta que, como ustedes saben, ha estado en peligro que salga o no”.

Juan Esteban Ángel, director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle del Cauca, precisó que dadas las cifras presentadas por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), la planta tiene una importancia estratégica a nivel nacional, en varias características: uno, en términos de confiabilidad, porque lo que lo que no puede pasar es que haya un desabastecimiento de gas en el territorio nacional, y en términos de la posibilidad de generación energética por intermedio del gas para Buenaventura.



Para Alexander Micolta, presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, la planta regasificadora en el caso particular de Buenaventura, que proyecta un desarrollo industrial, manufacturero, de generación de valor agregado a la carga, es una alternativa de mucha importancia.



Frente a las proyecciones que establecen que en 2021 se podría estar copando la capacidad energética del Distrito, el líder gremial indicó que si no tiene Buenaventura y la región una alternativa como la que se plantea con la planta de regasificación, estarían abocadas a un racionamiento energético. “Creo que no sería justo con lo que viene recuperando la ciudad”.