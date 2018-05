Gobernadora del Valle rechaza rumores de presiones electorales

"Tengo bien claras cuáles son mis funciones institucionales y mis límites legales", dice el pronunciamiento de la médica Dilian Francisca Toro Torres.

La mandataria se pronunció frente a unos "señalamientos falaces que están circulando en redes sociales y en falsas cadenas de WhatsApp, que quieren involucrar mi nombre con presuntas presiones electorales, quiero hacer las siguientes precisiones".La funcionaria pidió a la Fiscalía y autoridades competentes que "investiguen el origen de estas falsas cadenas que se convierten en fake news y que se replican sin ningún sentido en el mundo digital haciendo eco de falsas noticias, para lo cual estoy poniendo a su disposición números e indicios desde donde se han venido promulgando y difundiendo, ya que, esas conductas son constitutivas de delitos, tal como ya lo ha establecido la jurisprudencia de las altas cortes".

Sé que a los servidores públicos nos está vedado participar en política. Actualmente, estoy completamente dedicada a cumplir con el proyecto de gobierno con el que me comprometí con los vallecaucanos FACEBOOK

TWITTER

Escribió que "como Gobernadora del Departamento tengo bien claras cuáles son mis funciones institucionales y mis límites legales. Sé claramente que a los servidores públicos nos está vedado participar en política y como Gobernadora no lo hago. Actualmente estoy completamente dedicada a cumplir con mis responsabilidades que son muchas para sacar adelante el proyecto de gobierno con el que me comprometí con los vallecaucanos".



También aseguró que "como demócrata y ciudadana que acata la ley, soy respetuosa del libre ejercicio democrático y electoral de las personas, por lo cual no interfiero en sus decisiones de ninguna manera y, por el contrario, como Gobernadora me corresponde garantizarlo como lo he venido haciendo con una gestión imparcial en mi administración y el apoyo brindado a las instancias y comités de garantías electorales que he brindado en el actual proceso. Que todo El Valle Del Cauca sepa que pueden y ojalá masivamente, salgan a votar por el candidato de su preferencia de manera libre y sin presiones".



En ese sentido anunció que "denunciaré cualquier intento de presiones indebidas que llegue a conocer de cualquier funcionario o particular que pretenda coartar la libertad al voto. Mi gestión está comprometida con todos los vallecaucanos sin distinciones políticas ni de otra naturaleza".



CALI