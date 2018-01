'Gobernadora del Valle no usó recursos públicos para ir a Río'

La Procuraduría General de la Nación concluyó, tras una indagación, que el viaje que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, realizó a los Juegos Olímpicos, en Río de Janeiro, en 2016, no se hizo con recursos públicos.

De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría, la Sala Disciplinaria, confirmó la providencia del pasado 17 de abril de 2017, mediante la cual, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó la terminación de la actuación disciplinaria adelantada contra la gobernadora Toro.



La confirmación, que tiene fecha 13 de diciembre de 2017, aprobada en acta de sala extraordinaria número 66, cuyo ponente es el procurador Andrés Mutis Vanegas, se relaciona con la queja formulada por la diputada Juana Eloísa Cataño por supuestas irregularidades atribuidas a la mandataria que tienen que ver con el hecho de ausentarse del país, utilizar presuntamente recursos públicos e ingresar a los Juegos Olímpicos, usando una supuesta credencial falsa para asistir a las justas, celebradas en Brasil.

La Procuraduría anota en el comunicado que, de acuerdo con los antecedentes procesales, en el auto del 17 de agosto de 2016, la Procuraduría Regional del Valle del Cauca dispuso el inicio de indagación preliminar en contra de la Gobernadora.



"En el marco de dicha indagación, la Sala Disciplinaria estableció que en respuesta a lo señalado, el Comité Olímpico Colombiano sostuvo que no entregó recursos a la Gobernadora para su desplazamiento a Río y que, de acuerdo a lo plasmado en la carta de invitación remitida a la Gobernadora, lo que allí se indica es que se le proporcionaría el tiquete aéreo y el alojamiento, situación que es muy distinta a la de recursos para su desplazamiento 'por lo que en ese sentido encuentra esa instancia que las afirmaciones de la quejosa no tienen sustento'".



La providencia también indica que, “por lo demás basta con agregar que lo relevante para el caso analizado es establecer que el viaje de la servidora no fue financiado con recursos públicos del departamento, circunstancia que se encuentra debidamente acreditada con la certificación expedida por la Subdirectora de Tesorería del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas de la Gobernación del Valle del Cauca en la que informó que al revisar las bases de datos del Sistema de Información Financiera se pudo constatar que no se registran órdenes y pagos por concepto de reconocimiento de viáticos pasajes y hospedaje a la gobernadora Dilian Francisca Toro para asistir a los Juegos Olímpicos, en Río de Janeiro 2016”.



La Sala Disciplinaria concluye señalando que “no se vislumbra la existencia de elementos probatorios que comprometen la responsabilidad de la disciplinada en la incursión en falta disciplinaria por lo que se confirma la decisión de archivo adoptada por la primera instancia”.



