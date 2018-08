'He sido víctima y no cliente de chuzadas': Gobernador de Nariño

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, señaló como “inconcebible” los señalamientos que lo vinculan a la red de interceptaciones ilegales descubierta por la Fiscalía.



"Resulta inconcebible pensar que yo pueda estar involucrado en un tema de tal calado y de tal magnitud…no es posible”, dijo el mandatario en una rueda de prensa en Pasto. Uno de los detenidos fue jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales, que está a cargo del padre del Gobernador.

Romero Galeano dijo desconocer la existencia de la red de llamadas ilegales descubierta por la Fiscalía y negó que fuera uno de los “clientes” de las red de chuzadas ilegales desmantelada en la ciudad fronteriza de Ipiales el pasado fin de semana.



Sostuvo que se enteró por los medios de comunicación de la existencia de esa red. Preguntado si conoce al coronel retirado del Ejército Nacional, Carlos Andrés Pérez, ex asesor de seguridad de su padre y actual alcalde de Ipiales, Ricardo Romero Sánchez, respondió: “Yo me enteró a través del comunicado de la Alcaldía de Ipiales que el señor estuvo vinculado hasta junio de este año, mi relación fue un saludo el día de la posesión del nuevo obispo de Ipiales que fue un evento público, en la calle”.



“Lo que pedimos es que se investigue, que se aclare lo que sea necesario aclarar”, indicó.



“Esas interpretaciones van sugeridas por supuesto al tema de cliente de una red de interceptación. Esto no tiene lógica alguna, no cabe dentro del talante nuestro, no cabe dentro de lo que estamos haciendo”, dijo.



Romero hizo énfasis en que “no es posible que se pueda pensar siquiera que el gobernador de Nariño esté involucrado en un tema de esa magnitud”.



Aseguró haber sido “chuzado” desde la época en que se desempeñó como senador de la República y, ahora, dijo haber sido amenazado de muerte como ha sucedido con varios líderes en Colombia.

“He sido víctima de chuzadas y de amenazas en este país, intentando hacer un ejercicio de gobierno distinto”, dijo.



Anunció que viajará a Bogotá para reunirse con su abogado, Gerardo Barbosa, con quien dijo ha tenido una conducta clara frente a la investigación que adelanta en su contra la Fiscalía por presuntas irregularidades en la contratación del Aguardiente Nariño en el año 2016.



Romero aseguró que nunca ha solicitado los servicios de la red de llamadas ilegales y anotó: “no tiene coherencia con nuestra trayectoria política en este país, con la línea de defensa trazada por mi abogado, jamás podría pensarse meterse en semejante cosa”.



“¿Qué sentido lógico puede tener mandar a chuzar a quienes lo investigan?”, se preguntó el gobernador.



También aseguró desconocer que hay detrás del nuevo escándalo que estalló el sábado y en el cual se nombre salió a relucir.



“La garantía plena que puedo darle al pueblo de Nariño y al pueblo de Colombia es que el gobernador de Nariño no puede estar involucrado jamás en un hecho como esos”, puntualizó ante los periodistas.



Sobre la investigación que la Fiscalía General de la Nación adelanta en su contra. Romero precisó que se trata de un proceso muy distinto al tema de las “chuzadas”.



“Estamos en esa tarea y en ese trabajo, no creo que pueda haber un vínculo entre una cosa y otra, lo que si me preocupa es que se nos mencione como clientes, todo esto se tiene que esclarecer”, anotó.

Romero dijo que en la audiencia de imputación de cargos efectuada en Cali “el fiscal le dice al juez de quienes pueden estar involucrados y se habla de un Camilo y dice que, posiblemente, se trate del gobernador del departamento de Nariño”.



Sobre la denominada “hacker” en esta investigación, María Alicia Pinzón Montenegro, quien también fue capturada por la Fiscalía, indicó que desconoce que su esposo esté trabajando en la Gobernación de Nariño: “no tengo información del caso, no sé quién sea, no conozco a la señora, menos al esposo”.



De Pinzón Montenegro se sabe que estuvo vinculada hace algunos meses a Parquesoft en la ciudad de Pasto, además se venía desempeñando como instructora de teleinformática del Sena en la ciudad de Ipiales hace dos años. También se conoció que es oriunda de esa ciudad fronteriza y que proviene de una familia respetable y que tiene el aprecio de toda la comunidad.



