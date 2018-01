Crean galardón para mujeres vallecaucanas

20 de enero 2018 , 09:05 a.m.

20 de enero 2018 , 09:05 a.m.

Hasta el 16 de febrero podrán ser postuladas al Galardón de la Mujer Vallecaucana aquellas que se destaquen por el trabajo que hacen en sus comunidades, en cualquiera de estos cinco ámbitos: social, económico, político, cultural y científico.

Para la secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca, Luz Adriana Londoño, este galardón es importante porque permite visibilizar los trabajos que hacen las mujeres, aquellos que son poco conocidos, pero que tienen un gran valor, impacto e importancia.



“Lo que buscamos con este galardón es poder visibilizarlas e incentivarlas, para que sigan trabajando por sus comunidades y, obviamente, por las mujeres”, expresó Londoño.



Aademás de entregarles la estatuilla en honor a su trabajo, la Gobernación del Valle también incentivará las acciones que las mujeres y las organizaciones desarrollan en sus territorios, ya que se destinarán un total de $157 millones como apoyo y se distribuirán en cada uno de los cinco ámbitos.



“Es la oportunidad para invitar a todos y todas a que postulen a las mujeres que conozcan dentro de sus territorios, esas que hayan realizado un trabajo importante, que sea meritorio para este reconocimiento”, manifestó la secretaria Londoño.



Activistas por los derechos de las mujeres, como Verónica Rodríguez, destacaron la importancia de visibilizar, de cualquier forma, el trabajo que realizan ellas e hicieron un llamado a la Gobernación del Valle, para que amplíe los ámbitos del galardón y haga un acompañamiento a las ganadoras.



“Sería interesante explorar el ámbito académico, también el ambiental y el del emprendimiento. En la academia se gestan muchas iniciativas y proyectos que, a veces, no tienen continuidad porque no hay quién las respalde. Más allá de mostrar a las mujeres, hay que seguirlas acompañando en sus trabajos, no sólo con dinero, incluso con capacitaciones para que ellas fortalezcan sus conocimientos y habilidades y, así mismo, transmitan lo que aprenden”, dijo.



CALI