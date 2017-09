'Muerte de dos pumas fue un accidente que se investiga':  Paz Animal

La muerte de dos pumas que eran del refugio de Villa Lorena, en el oriente de Cali, y que estaban desde hace cuatro meses en custodia oficial, generó preocupación en los animalistas de la ciudad.

Según Ana Julia Torres, la directora de Villa Lorena, los felinos (Santiago y Luis) fueron cuidados por más de 15 años en su refugio y la noticia la cogió por sorpresa.



“El Hogar de Paso de la Fundación Paz Animal (donde estaban siendo cuidados los felinos) ha expresado que murieron mientras se hacían unas labores de soldadura y que aún no se tiene certeza de lo sucedido”, dice en un comunicado de Facebook.

Esa entidad fue definida por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) para el cuidado de los pumas.



“Hoy lloramos la pérdida de estas increíbles criaturas. Exigimos de inmediato una investigación profunda de lo sucedido. Es lamentable que en manos de una autoridad gubernamental hayan fallecido”, dijo Torres.



Liliana Ossa, directora de la fundación Paz Animal, dijo que se trató de un accidente y que ya se inició una investigación.



“Amo los animales y esto me tiene muy preocupada. En nuestra fundación estaban con mejores condiciones y estaban fuera de jaulas (...) ya hay peritos frente al caso”, dijo Ossa.

Santiago’ y ‘Luis’, los dos pumas de aproximadamente 10 años, que estuvieron durante 15 años en el refugio Villa Lorena, habían sido trasladados a este nuevo hogar el pasado 17 de mayo.



‘Luis’ llegó al refugio de Villa Lorena tras sufrir amputaciones en sus garras cuando estaba en cautiverio, lo que le causó una infección en una de sus extremidades que tuvo que ser amputada. Mientras que ‘Santiago’ había sido entregado al refugio de Villalorena por la autoridad ambiental hace más de 10 años. Su muerte ocurrió en la tarde del lunes.

“Los felinos eran bien tratados, incluso habían subido de peso porque su dieta había cambiado. El trato que le dimos fue muy profesional, las 24 horas”, dijo Ossa.



Delio Orejuela, veterinario del hogar de paso, precisó que ese día se escucharon gruñidos y cuando fueron a revisar a los felinos, estaban inconscientes. “No se descarta un paro cardiorespiratorio o inclusive una intoxicación, pues los felinos no tenían quemaduras en ninguna parte”, precisó.



El veterinario dijo que atender a los animales salvajes requiere de cuidado, pues hasta colocar una inyección necesita anestesia.



“Los intentamos reanimar por más de 30 minutos pero fue imposible. Estos y todos los animales que tratamos no están acostumbrados al trato humano para ser canalizados rápidamente”, dijo.

Santiago era uno de los más mimados del refugio. Foto: Juan Pablo Rueda / El Tiempo

Los felinos estaban en este refugio tras una decisión del Dagma pues necesitaban mejores espacios.



Hoy, Paz Animal atiende a 206 animales que estaban en Villa Lorena y le hacen acompañamiento veterinario a los que siguen allí.



“En lo que va del 2017 hemos atendido 1.089 de este refugio, de los cuales 615 han sido liberados en el Pacífico, los Llanos y otras regiones del país. Quedan 482; obviamente, los enfermos seguirán siendo cuidados”, precisó Ossa.



Pedro Nel Montoya, director encargado de Gestión Ambiental de la Cvc, dijo que esto se pudo evitar desde el momento del tráfico de fauna silvestre.



“Ellos no son mascotas y eso es lo que muchas personas no entienden, aún, en el Valle del Cauca. Se siguen comercializando felinos, aves exóticas y tortugas; no analizan que al sacarlos de su hábitat natural para tenerlos en cautiverio ponen en riesgo su desarrollo y en la mayoría de casos su vida”, dice.



Los felinos permanecen congelados y después de los estudios, serán incinerados





