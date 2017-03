Empezaron a operar nuevamente las fotomultas móviles en Cali

07 de marzo 2017 , 11:59 a.m.

Con una carpa ubicada en la carrera 5 entre calles 56 y 52 se reactivó ayer el sistema de fotomultas móviles de Cali. La determinación fue confirmada por el gerente del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), Jaime Cárdenas, operador del sistema, quien señaló que para el fin de este mes quedarían operativos un total de cuatro puntos en diferentes sectores de la ciudad.

De acuerdo con Cárdenas, para el viernes se activaría un nuevo punto aún, en un sector por confirmar. “Se arranca con cuatro puntos. La Secretaría de Movilidad nos pasó nueve lugares y cuatro de ellos cumplen con las especificaciones técnicas”, señaló el gerente del CDA.



Además de la carrera 5 entre calles 56 y 52, en Salomia, antes del fin de mes estarían además los puntos en la calle 70 con carrera 1D, Los Guayacanes; la calle 25 con carrera 98, Valle del Lili; y calle 13 con carrera 70, Quintas de Don Simón. Los lugares seleccionados fueron priorizados tras considerarse críticos por la secretaría de Movilidad después de estudios de movilidad y accidentalidad.



El gerente Cárdenas señaló además que estos cuatro puntos con carpas tendrán a dos operadores de los equipos, acompañados de servicios de seguridad, y serán itinerantes. “Van a estar rotando en los diferentes puntos ya que son equipos portátiles. Allí estarán en diferentes horarios”, explicó.



Por su parte el Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad de Cali, recordó que las cámaras solo registrarán cuatro tipos de infracciones. “Se va a fiscalizar la revisión técnico mecánica, el Soat, control de velocidad y pico y placa”.



Continúan críticas al sistema



El abogado Armando Escobar, veedor de tránsito, señaló que el regreso de las fotomultas es un acto ‘irresponsable’ que solo busca “que ingresen más recursos a las diferentes entidades”.



“Ellos se lucran significativamente del recaudo de multas, es por ello que en Cali los ciudadanos no conocen ni se benefician de campañas de prevención vial ya que a través de la cultura ciudadana se lograría una significativa reducción de las infracciones a la norma de tránsito”, señaló el veedor.



Escobar afirmó además que, al no haber un sistema de verificación, no hay forma que la “Secretaría de Movilidad reciba información de cuántas multas se toman”.



A su vez, para el profesor Ciro Jaramillo la reactivación de las fotomultas móviles es positiva para que los caleños ejerzan autocontrol en sus comportamientos en las vías de la ciudad.



“Es un espacio importante para el control de velocidad, Soat y técnico mecánica. Somos animales de costumbres y en los sitios donde sabíamos que había fotomultas nos comportábamos de acuerdo a esa restricción”.



