Desde Cali piden cambiar la mirada y valorar a los agricultores

Solo uno de cada cinco agricultores encuestados en siete países de América Latina cree que su actividad es importante para sus gobiernos.

Un 75 por ciento de habitantes urbanos asegura que apoyaría a los agricultores, estos creen que menos de la mitad lo haría.



Los datos se desprenden de un sondeo y estarán sonre la mesa hoy en el X foro Internacional Croplife Latin America ‘El agricultor primero’, que se llevará a cabo hoy en el hotel Intercontinental de Cali.



Es un evento que sirve de antesala a la Cumbre Alianza del Pacífico que por segunda vez se realizará en la capital del Valle y donde se hablará de las oportunidades para la agricultura en Sudamérica.



Según José Perdomo, presidente ejecutivo de Croplife Latins America, es necesario comenzar a empoderar a quienes cultivan los alimentos como entes fundamentales en la sociedad y quienes aún son desconocidos por muchos.



Apoyado en un sondeo realizada en Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Guatemala, México y Colombia, se dio a la tarea de demostrar el valor que tienen, desde el campo, estas personas en las grandes ciudades.



“Al preguntar a los jóvenes sobre el origen de los alimentos, algunos respondían que venían de las nevera o del supermercado, desconociendo que el agricultor está más de tres veces al día, o más, nuestras vidas”, dijo Perdomo.

“Hay que dejar de pensar que el agricultor es simplemente un ‘campesino de montaña’, y comenzarle a dar el valor en su tenacidad de producir. En el campo hay ingenieros, conductores y cultivadores que cumplen la misión heroica de alimentar”, dice.Según los encuestados, los científicos y los agricultores son las dos ocupaciones más valoradas, admiradas e indispensables para el futuro de la humanidad, donde el 88 por ciento de los ciudadanos están de acuerdo en que la agricultura necesita de la tecnología.

Muestra del sondeo realizado en siete países

“El agro se ha comenzado a reactivar es por eso que los campesinos han comenzado a hacer cooperativas que llevan hasta la exportación. El agricultor es un eterno optimista, si una producción no sale, ya tienen la estrategia para la próxima”, afirma.



Perdomo aclara que es necesario que desde los gobiernos se apoye al agro con investigaciones, como Brasil y Argentina, que lleven a ‘sacarle’ el mejor provecho a la tierra, además del cuidado del medio ambiente pues estos recursos no son recursos eternos.



“Llegará el momento en que el agricultor manejará la producción desde su Tablet, fumigación desde drones y cosecha desde celulares; a eso le apostamos al campo del futuro”, dice.



La encuesta señala que se deben mejorar los pagos a los agricultores pues son los que ocupan el último lugar en un salario justo con un 5 por ciento. El primer lugar, según los encuestados, lo ocupan los científicos con 39 por ciento, seguido de los políticos con 27.



“Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el 2.050 habrán 9,3 billones de personas para alimentar y se requerirá más de un 50 por ciento más de los alimentos disponibles en el planeta, he ahí la importancia del campo en la ciudad”, afirma el ejecutivo.



El foro, se lleva a cabo este martes 25 de abril de 8 a.m. a 3 p.m., tendrá seis conferencistas internacionales que expondrán y revelarán algunos secretos en casos de éxito. Si desea inscribirse o conocer más información del evento escriba al correo foro@elagricultorprimero.org