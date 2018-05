Fitness 24 Seven pone el paso de un gimnasio 'de largo' en Cali

Fitness 24 Seven, la firma multinacional sueca de gimnasios con más de 250 establecimientos deportivos en el mundo, abrió hoy en el barrio Ciudad Jardín un nuevo gimnasio cuyo objetivo es ofrecer sus servicios de fitness a personas que necesiten un gimnasio las 24 horas al día los 7 días de la semana.

El CEO de Fitness 24 Seven, Christian Ask, dijo que la compañía “llega a Cali con una propuesta de valor de no ser un gimnasio más de bajo costo, sino value for money, lo que significa que el cliente saca provecho hasta el último centavo que paga. Por menos de $2,300 pesos diarios, es decir $69,000 pesos al mes".



La suscripción mensual incluye todas las zonas del gimnasio, clases sin límites y acceso a las sedes en otras ciudades y países donde está presente Fitness 24 Seven.



El nuevo gimnasio está en la Calle 16 #106-72; un lugar estratégico para personas que salen tarde del trabajo o quieran madrugar sin tener que ajustarse a los horarios tradicionales de los otros gimnasios.



Ask destacó que para las mujeres, estos gimnasios cuentan con espacios exclusivos para que ellas hagan sus ejercicios con mayor comodidad y facilidad. "Fitness 24 Seven tiene el objetivo de complacer a las personas por sus diferentes tipos de gustos. Cuenta con las máquinas de última tecnología, clases certificadas internacionalmente de spinning, rumba y kickboxing, zonas funcionales y de estiramiento, zona de cardio, pesas y fuerza".



En noviembre de 2017 se lanzó el primer gimnasio Fitness 24 Seven en Cali. Posteriormente, en marzo de 2018 se abrió la primera sede en Bogotá, una la segunda en Cali y ahora ésta tercera, en Ciudad Jardín.

Nuevo gimnasio de Fitness 24 Seven, en el sur Cali Foto: Archivo particular

Actualmente, la compañía está trabajando en un plan de expansión en el país cuyo objetivo es terminar el año 2018 con 12 sedes en Bogotá y Cali, y en 2019, realizar nuevas aperturas en diferentes ciudades del país.



En el 2018 esperan ingresos de aproximadamente 360 mil millones de pesos y mantener una utilidad del 15%.



“Estamos viviendo en una época en el cual el tiempo es oro y las prioridades frente al ejercicio son de las primeras en posponerse, por lo que Fitness 24 Seven, busca que la hora o los diferentes horarios que manejan las personas no sean un inconveniente para mantenerse en forma,” destacó Ask.



Fundada en el año 2003 en Suecia, Fitness24Seven, cuenta con más de 400 empleados en más de 250 gimnasios en Suecia, Finlandia, Noruega, Polonia, Tailandia y Colombia. Es una de las cadenas de gimnasios y centros de salud de más rápido crecimiento en Europa y preferida por los escandinavos.