La Fiscalía, sin un peso para tener sede en Cali

Con casi un centenar de denuncias ciudadanas se fue de Cali el Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez, tras la jornada ‘Bolsillos de Cristal’ que invita a la comunidad a denunciar actos de corrupción.



Fiscales y funcionarios del CTI recibieron 98 quejas, de las cuales 48 fueron expuestas públicamente por ciudadanos, algunos de los cuales denunciaron amenazas.

En desarrollo de la jornada, el Fiscal dio a conocer las órdenes de captura contra el alcalde de Jamundí, Manuel Santos Carrillo, y de su secretario de infraestructura, Diego Alberto Galarza Cerón, por presuntas irregularidades al decretar la calamidad pública por efectos de ‘La Niña’, en mayo de 2016.



En el censo por daños se incluyó a la Personería, pero se encontró que esta no fue afectada por estar en un cuarto piso.



Uno de los asistentes reclamó por una presunta partida de 40.000 millones de pesos para la sede del búnker de la fiscalía en El Calvario, sector que hace parte de la renovación del centro de Cali.



El fiscal Martínez aclaró que “es una fantasía, no hay, no ha existido ninguna partida para la sede de la Fiscalía en Cali, no hay un peso para un ladrillo”.



Precisó que los recursos asignado por el Gobierno Nacional alcanzan para funcionamiento de la entidad y laboratorios de criminalística, pero “no queda ni para un sanitario”.



Y el baldado de agua fría por este proyecto que sería uno de los que ‘empujaría’ el cambio del centro de Cali, propósito para el que la Alcaldía entregó a la Fiscalía un lote en 2014, dijo que primero se debe pedir autorización al Gobierno Nacional para comprometer recursos de vigencias futuras, como segundo paso se entraría a un proceso de estructuración del proyecto -definición de obras, costos, recursos para su ejecución, plazos, etc), y de ser viable, vendría una tercera etapa para atraer inversionistas para la construcción con recursos privados y pago a plazos con las partidas de los próximos años.



Valle de denuncias

Fue una jornada de siete horas continuas en la Cámara de Comercio de Cali, en la que cada persona tenía cinco minutos para exponer su reclamo. Cada uno aprovechó hasta el último segundo de su tiempo.

Durante 7 horas en jornada continua, el Fiscal General escuchó los reclamos ciudadanos y sus denuncias de corrupción en Cali, el Valle y hasta del Cauca. Foto: Fiscalía General



Entre las denuncias estuvo la compra de un lote para la terminal Sur del MIO. Según se indicó, un particular compró 162.000 metros cuadrados por 4.500 millones de pesos en el 2009 y cinco años después Metrocali compró una parte del predio en 15.000 millones.



Yeison Montoya, arquitecto, dijo de los sobrecostos en un contrato por 59.000 millones para la vía Tuluá-Riofrío, suscrito por la anterior gobernación. “Se pagó por imprevistos que nunca se presentaron y no se ha terminado la obra y ya hay daños”, dijo.



Jamundí, Yumbo y Palmira fueron los municipios con más denuncias. Se indicó que Buenaventura fue invitada pero las personas no alcanzaron a llegar.



Y hubo más de una queja contra el Plan Jarillón, por el presunto pago de indemnizaciones a ‘familias fantasmas’ y compensaciones económicas por más de 2.000 millones por unidades productivas inexistentes. “Aparecen recibos de pago sin que la familia haya firmado”, se expuso.



Alejandro Pulido se quejó por la investigación “irregular” en la muerte de su hija, de 8 años, en Buga, en un accidente, sin castigo para quien conducía, pese a numerosos testigos.



Un contrato para el cobro de fotomultas en Cali; la ampliación hasta el año 2034 de la concesión del cobro por peaje de la vía Buga-Tuluá-La Paila; otro de la Secretaría de Tránsito de Cali para el cobro de las fotomultas; empresas de telecomunicaciones que no pagan por usar la infraestructura de Emcali; impuestos irregulares a empresas de chance y y un ‘cartel’ de procesos por sucesiones, aparecen entre las quejas. También hubo contra la propia Fiscalía, en especial en Palmira.



El fiscal Martínez precisó que el lunes se podrá consultar en la página web de la Fiscalía los casos que serán priorizados para su investigación desde Bogotá y cuáles seguirán en Cali.



Y agregó que en Diciembre se tendría respuesta a la mayoría de los reclamos ciudadanos, pero además se tendría ese mes otra jornada para conocer más denuncias y el propósito es tener la misma jornada en otros municipios.



