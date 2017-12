Finanzas, vías y Red Hospitalaria, logros del 2017

La recuperación de la Red Hospitalaria, el retorno del departamento a la Categoría Especial y haber conseguido la financiación para proyectos viales como la doble calzada Cali-Candelaria, sin peaje, el plan frutícola y Valle Oro Puro son algunos de los logros que menciona la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, al hacer un balance de su gestión en este 2017.

“Ha habido un cambio importante en materia de liderazgo en el departamento y, lo más clave, es que vemos esa articulación necesaria entre las distintas organizaciones del sector privado con el sector público”, dice el director del Comité Intergremial del Valle, Juan Esteban Ángel.



“Estamos muy complacidos por el apoyo que siempre recibimos de la Gobernadora; en este momento estamos en una situación crítica en algunos de los proyectos que ameritan que nos unamos los sectores público y privado alrededor de sacar adelante vías tan importantes como la conexión Pacífico-Orinoquía, la vía Mulaló-Loboguerrero, la doble calzada Buga-Buenaventura”, señala la directora de la Cámara Colombiana de Infraestructura, seccional Occidente, María Claudia Álvarez.

El plan frutícola hacía tiempo lo estábamos queriendo y apenas ahora lo logramos implementar, 3.600 campesinos se verán beneficiados y con valor agregado: Comercialización y vías

terciarias FACEBOOK

TWITTER



Pero no se salió victorioso de todas las batallas, como en el caso de la violencia contra las mujeres, al cierre de noviembre 139 fueron asesinadas, 19 de estos casos tipificados como ataques de violencia de género.



Esta es una de las situaciones que generaron frustración.

Hace dos días hicimos el consejo de seguridad para mujeres, nos pusimos de acuerdo, vamos a hacer un comité interinstitucional para capacitar mucho más a los hombres, ya capacitamos las mujeres, ahora nos tocan ellos; vamos a incentivar más el trabajo en las escuelas y en los colegios, vamos a incentivar mucho más los valores el próximo año para disminuir esos indicadores. Pero uno no puede quedarse frustrado porque hemos hecho cosas: Las rutas de la no violencia contra las mujeres en todos los municipios; hemos capacitado a los comisarios.



Tampoco se logró el objetivo de cero quemados con pólvora.

El número de quemados que tenemos por pólvora en el departamento me dejaron un mal sabor, estamos luchando porque este fin de año no se incremente más, ya son 3. Los 42 alcaldes ya expidieron el decreto de prohibición, pero esta es una responsabilidad también de los padres, que no dejen manipular a los niños, y de los adultos, que tengan responsabilidad también. Es un sabor agrio porque yo hubiera querido cero quemados, esperamos no tener ninguno este 24 y 31.



¿La Asamblea le aprobó todas las vigencias futuras solicitadas. No le preocupa tanta vigencia comprometida?

No, son vigencias futuras de obras en ejecución que son muy importantes, las obras no se pudieron lograr en diciembre porque son muy grandes, por ejemplo, Cali-Candelaria que acabamos de adjudicar y que se demorará hasta el 2019, entonces, tenemos que tener vigencias futuras. Para eso es la planeación.



¿Cuáles son los mayores logros que destaca 2017?

Haber podido mejorar los ingresos y, de esa manera, haber recuperado la categoría especial para el departamento; recuperar la Red Pública Hospitalaria, el Hospital Universitario hoy es otro hospital, atendiendo con una excelente calidad y oportunidad además, de haber abierto el de Buenaventura y el de Cartago; la tercera cosa en importancia es haber podido financiar y hacer los proyectos de unas vías muy importantes que le generan desarrollo al Valle y que le dan la salida a Cali como la doble calzada Cali-Candelaria, la doble calzada Menga-Crucero Dapa, la doble calzada hacia Cañasgordas; la vía de El Paraíso ya licitada, lo mismo que La Victoria-La Unión.



¿Qué otro programa le genera tanta satisfacción?

Los territorios seguros para la paz en cinco municipios en cinco comunidades muy vulnerables como el barrio Nuevo Horizonte en Florida, el barrio Belén en Pradera, La Playita en Buenaventura, en Roldanillo y Tuluá. Ahí logramos que los jóvenes y la comunidad trabajen de forma conjunta para generar espacios de convivencia y lograr disminuir los hechos delictivos en esas comunidades genera mucha satisfacción. Además de una estrategia de paz, es una estrategia de vida para estos jóvenes que se capacitación para el emprendimiento. Y una cosa muy importante, estamos logrando en estos territorios que los jóvenes que están inmersos en la drogadicción, rehabilitarlos y capacitarlos para que puedan tener oportunidades.



¿Qué deja pendiente?

Faltan muchas cosas por hacer, nunca uno deja de hacer. Por ejemplo, ya logramos que se hiciera el proyecto y lo vamos a financiar con la alcaldía de Cali, la embajada de Francia y Gobernación, como el tren de cercanías. Proyectos sociales, muchos; en salud, seguir fortaleciendo la Red Pública, pero sobre todo la atención para los pacientes, eso ha sido algo que he luchado mucho, pero que quisiera ya verlo materializado, que los vallecaucanos puedan tener la atención oportuna, con calidad, en salud, de la que tanto se quejan.