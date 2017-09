El 9° Festival de Cine Intravenosa se vive en Cali

06 de septiembre 2017 , 07:30 a.m.

Hasta este viernes, la Universidad Autónoma de Occidente será anfitriona del Noveno Festival de Cine Intravenosa, un espacio de proyección de lo mejor del cine universitario e independiente.



Dos auditorios de la universidad están a disposición para paneles, conferencistas nacionales e internacionales y la proyección de más de 60 cortometrajes, de los cuales dos autónomos estarán participando.

Miércoles

Proyección Festival Intercolegiado de cine

'Adios' - 'Con otros ojos' - 'Balas de papel' - 'Una oportunidad' - 'Aprender a volar' - 'Dj estufa' - -'Bondadoso' - 'Mr Lupa' - 'Silencioso amor' - 'La venganza de los nerds' - Ciudad Gris'

Lugar: Auditorio Quincha

Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.



Panel de Cine Colombiano 'Algo más que fútbol'

Director: Pablo Arellano Spataro

Lugar: Auditorio Quincha

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m



Conferencia 'Transmedia en Colombia' / 4 Ríos

​Conferencista: Yack Reyes

Lugar: Auditorio Xepia

Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.



Selección Oficial Nacional Universitaria

'Psicosis' - 'La jungla te conoce mejor que tú mismo' - 'Serendipia'

Lugar: Auditorio Xepia

Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.



Selección Oficial Internacional Universitaria

'Ave María' - 'La verdad' - 'El muro adentro'

Lugar: Auditorio Xepia

Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.



Universidad Invitada: Universidad del Magdalena

'Permiso para soñar' - 'Palomo' - 'Ojos a las balas' - 'La herencia del viejo Japosai' - 'La espera' - 'La brujita' - 'Julia' - 'Esperando el milagro' - 'Conciencia' - 'Camino al barrio'Lugar: Auditorio Xepia

Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

Jueves

Muestra Cuadro a Cuadro

'Escarlata' - 'Carne' - 'Lucía' - 'Passo' - 'SISISISISISISISISI' - 'María Da Gloria' - 'Prita Noir' - 'Inmmersed' - 'El delirio del Pez León'

Lugar: Auditorio Xepia

Hora: 11:00 a.m. a 12:00 m



Panel de Cine Colombiano 'El día del adiós'

Director: Miguel Yusti

Lugar: Auditorio Xepia

Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.



Conferencia 'Panorama del documental virtual e interactivo'

Conferencista: Andrés Jarach

Lugar: Auditorio Xepia

Hora: 3:00 p.m. a 4:00 p.m.



Selección Oficial Nacional Universitaria

'Perros criando gente' - 'Lulita' - 'El camino a la soledad'

Lugar: Auditorio Xepia

Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m.



Selección Oficial Internacional Universitaria

'Hubo un lugar' - 'Now that I'm Home' - 'Samosa'

Lugar: Auditorio Xepia

Hora: 5:00 p.m. a 6:00 p.m.



Proyección: Bogoshorts

Obra 'Desde sus ojos'Lugar: Auditorio Xepia

Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

Viernes

Región en corto - Cinematéca Rodante

'Karmaciddión' - 'Nailuj' - 'Ocaso' - 'Diato' - 'Sideral' - 'Entre montañas' - 'Fuertes para ser libres' - 'Mujeres, semillas de vida' - 'De norte a sur con el corazón' - 'Tejiendo historias'

Lugar: Auditorio Xepia

Hora: 10:00 a.m. a 11:15 a.m.



Región en corto - Muestra INI

'El camino a la soledad' - 'El vuelo soñado' - 'El cebollero'Lugar: Auditorio Xepia

Hora: 11:15 a.m. a 12:15 m

Toda la programación, panelistas invitados y más información, podrá encontrarlos en la página de Facebook como Festival Intravenosa.



Si desean conocer más información pueden también comunicarse el número (2) 3188000 extensión 11185.