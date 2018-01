Ferrocarril del Pacífico apelará multa de MinTrabajo

El Ministerio del Trabajo multó por 234’372.600 a Ferrocarril del Pacífico S.A.S (FDP), concesionario a cargo del a Red Férrea, por incumplir el pago de sus obligaciones con los trabajadores desde abril del 2017 a la fecha.

Las directivas de FDP afirmaron que apelarán como lo han hecho en otros procesos que, según ellos, han salido a su favor, y que la multa no genera alarma.



También se informó que recientemente la Corte Suprema de Justicia falló a favor de FDP una tutela en la cual suspende, provisionalmente, la sanción de arresto impuesta a Darío Castillo, quien aparecía como representante legal suplente.



“Se ordena la suspensión provisional del cumplimiento de la sanción de arresto y multa impuesta al accionante en su calidad de representante legal suplente de Ferrocarril del Pacífico SAS”, dice la notificación de la Corte.



Respecto a la multa del MinTrabajo, Vladimir Latorre, trabajador de FDP, expresó que “aunque ellos pueden apelar, la multa está en pleno. Está muy claro que nos han vulnerado nuestros derechos y que no tienen el compromiso de pagar. Hasta ahora, no nos han presentado algo formal de cómo lo harán”.



Latorre agregó que “van 10 meses sin salario, salud ni prestaciones. No nos han cancelado las cesantías del año 2016, ahora se juntaron con las del 2017. El vacío laboral va casi en $3.000 millones. Todo el mundo sabe, pero nadie nos soluciona”.



Aunque la resolución de MinTrabajo tiene fecha del 22 de enero de 2018, Gustavo Giraldo, quien en el documento es mencionado como gerente general de FDP, dijo que hasta la semana pasada no los habían notificado.



“Todo lo que nos notifican lo hemos apelado y todo lo hemos ganado. Hasta ahora, no hemos tenido que pagar un sólo peso. Cuando nos notifiquen acudiremos a las instancias judiciales pertinentes y, muy seguramente, con todos los argumentos que tenemos, esa multa no queda en firme”, expresó.





CALI