Feria de Cali, impacto de $ 312.000 millones

09 de febrero 2018 , 09:34 a.m.

Los 60 eventos programados durante la pasada Feria de Cali se los gozaron 579.273 espectadores. Una fiesta que le significó a la ciudad mover, durante seis días, recursos por 312.000 millones de pesos, el 0,6 del PIB del Valle del Cauca.

“Una Feria donde por cada peso que invierto me entran 20 y que además, dinamiza la economía y deja a la gente contenta, qué negocio puede ser mejor que eso”, dijo el profesor Luis Fernando Aguado, del equipo de la Universidad Javeriana de Cali al presentar el ‘Estudio de Impacto Económico y Social de la 60 Feria de Cali.



De acuerdo con el estudio, el 76 por ciento de los impactos son generados por el gasto de los asistentes y el otro 24 por ciento por los gastos de organización de la Feria.



En la planeación y organización de la Feria se invirtieron 15.406 millones de pesos, de esa plata,14.849 millones se quedaron en la ciudad, recursos que por el efecto expansivo (este es un evento que transversalmente afecta la economía caleña) se convierten en 74.000 millones.



Por el lado de los asistentes se movieron 129.687 millones de pesos, 42.000 millones solo durante los eventos de Feria; los caleños gastaron 23.000 millones, los visitantes nacionales 12.000 millones y los residentes en el exterior, 6.000 millones.



El gasto promedio de los caleños, por día de Feria, fue de 160.492 pesos, mientras para un residente en el extranjero, de 395.836.



“Una cosa es la fiesta, pero qué tanto le sirve a Cali la Feria. De acuerdo con los resultados del Estudio, estamos haciendo las cosas bien; tenemos una mayor generación de empleo; tenemos una Feria que ya no depende de los toros, como en un comienzo, tiene vida propia y une a los caleños”, dijo el alcalde Maurice Armitage.



La Feria generó 10.784 puesto de trabajo, equivalentes a 5.520 empleos de tiempo completo. En el 2016 se generaron 8.558.



Pero el Estudio no solo mide el impacto económico, la Feria es un evento cultural. Se realizaron 1.008 encuestas cara a cara, entre ellas se consultó a 300 extranjeros. El error de la muestra es del 3.08 por ciento.



Al preguntarles acerca de si la Feria había cumplido con sus expectativas, 82 asistentes, de cada 100, dijeron que sí, lo que el Estudio considera un indicador de éxito; respecto a la calidad del evento, 92 de cada 100 la aprobaron y 93 de cada 100 consideró que esta festividad contribuye a la integración familiar , amigos e invitados.



El 79 por ciento de quienes disfrutaron la Feria fueron caleños; 10 por ciento visitantes del resto del país y un 24 por ciento de ellos llegó a la ciudad por primera vez, a partir del evento ferial querían descubrir la ciudad. El resto corresponde a residentes en exterior, la mitad de ellos venía por primera vez a la ciudad atraído por las festividades.

Un estudio de impacto permite que la Feria sea vista con cifras reales que surgen de mediciones técnicamente sustentadas y no de aproximaciones como se hizo durante muchos años

Según el Estudio, 40.000 caleños no se van de la ciudad solo por disfrutar de la Feria, el 91 por ciento de ellos volvió a participar de los eventos; 12.000 visitantes del resto del país llegaron a la ciudad solo por la Feria, al igual que 3.400 residentes.



En números absolutos, 4.800 nuevos turistas conocieron la ciudad gracias a la Feria.

En el caso de los visitantes del resto del país, uno de cada dos regresó a Cali, y en el caso de los residentes en el exterior, uno de cada tres regresó.

Hoy podemos asegurar, por ejemplo, que la Feria es un polo de atracción turística para la

ciudad

“Es además, un generador importantísimo de empleo, un dinamizador de la producción, un evento que preserva las tradiciones, que se celebra en compañía, que genera espacios de sana convivencia”, señaló la gerente de Corfecali, Luz Adriana Latorre.



El 18 por ciento de los asistentes era menor de edad y el 11 por ciento de la tercera edad.



Uno de cada seis participantes a la feria devengaba un ingreso inferior a un salario mínimo legal vigente, es decir, el 17 por ciento; el 6,0 por ciento de los asistió a la Feria ganaba más de 10 SMLV, es decir, uno de cada 15. Y el 40 por ciento ganaba entre uno y tres SMLV.



Lo que hace pensar que la Feria no morirá es que el 21 por ciento de los asistentes fue acompañado de un menor de 14 años. Un caleño, en promedio, asistió acompañado de 4,2 personas.