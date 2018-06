Familias esperan saber hoy si cuerpos son de periodistas de Ecuador

Tras 90 días, los familiares del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador esperan que hoy les confirmen las identidades de los restos hallados en zona rural de Tumaco. Pero no dejarán de pedir que se aclare su secuestro y asesinato en la frontera

El Instituto de Medicina Legal en Cali, a donde llegaron el viernes, les informó que este lunes tendrán en sus manos la información genética. Las cartas dentales, a decir esa entidad, "no hay una identificación fehaciente, completa y cientificable" del periodista Javier Ortega, de 32 años; el fotógrafo Paul Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60.



Ello fueron secuestrados el 26 de marzo en la parroquia Mataje de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas y el 13 de abril las autoridades señalaron que habían sido asesinados por una disidencia de las Farc encabezada por alias 'Guacho'.



Para los 10 familiares y un abogado, que llegaron de Quito, ha sido un viaje de expectativas y angustia por encontrar a sus seres queridos. Les ha molestado y causado dudas que el hallazgo de esos cuerpos se haya conocido por redes sociales y que por las mismas, el jueves, el Ministerio de Defensa haya dicho que las identidades estaban en un 99 por ciento confirmadas por las cartas dentales.

Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Rivas, estima que les causan dudas que no se llamara al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para el levantamiento de los cuerpos. Asegura que así se acordó entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, pero que se han enterado cada vez a punta de mensajes en redes sociales. Según autoridades colombianas, el sitio donde estaba las fosas fue minado.



Galo Ortega, padre del periodista Ortega, dijo que los familiares han sufrido un 'daño sicológico' pero nadie se cansa en Ecuador de pedir justicia.



"Los hechos de las últimas horas sientan un precedente de falta de seriedad para el tratamiento de este caso y siembran sospechas alrededor del ocultamiento de información", dice el comunicado de familiares.



"¿Quién no dudaría de todo lo ocurrido antes, durante y después del secuestro de nuestros seres queridos? El CICR ha dicho que la muerte de Paul, Javer y Efrain es emblemático para que no haya impunidad con las muertes de periodistas", pregunta Yadira Aguagallo, novia de Rivas. Ella anota que la identificación es un paso para cerrar ese drama pero señala que "esto no pone final a esta historia, no se ha acabado este capítulo amargo en la historia de Ecuador y Colombia, más bien es el inicio de un camino hacia la verdad y la justicia, y a que se establezcan responsabilidades en todos los niveles".

Franca y valiente Yadira Aguagayo,novia de Paúl Rivas,fotógrafo asesinado por narcoterroristas:”el secuestro pudo evitarse”. Coincido. Lo dije desde la 1ra versión del Min. Interior:el control militar no solo debió advertirles sino IMPEDIRLES EL PASO. O darles resguardo. — Carlos Vera (@CarlosVerareal) 23 de mayo de 2018

La Sociedad Interamericana de Prensa (Sip) anunció que un grupo especial se encargará del seguimiento al caso. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) pidió que la información antes de ser vinculada en medios sea entregada a las familias de las víctimas