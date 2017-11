Familias de deportistas denuncian difícil situación en Turquía

Sin poder salir, sin pago, sin alimentación adecuada y en condiciones humillantes permanecen en Turquía dos jugadores de la selección Colombia de Voleibol que fueron contratados por un club de ese país, el cual no ha cumplido con los pagos acordados.

Es la denuncia que hace Ximena Escalante, quien señala que esposo Carlos Alomía y Cristian Palacios, ambos jugadores de la selección Colombia de mayores de Voleibol, viajaron el 8 de agosto hacia Ankara (Turquía), con un contrato de 10 meses con el club Eser sport Kunubulu.



"Llevan tres llevan sin recibir salario, viviendo en un apartamento con una alimentación precaria para un deportista de alto rendimiento. Han entrenado y jugado estos 3 meses para la liga local, llevando el equipo a ocupar el tercer puesto en la tabla.Hace una semana jugaron el ultimo partido y decidieron no jugar mas hasta que nos les paguen sus salarios, motivo por el cual los dirigentes de la institución no los dejan salir del país y los tienen encerrados, sin poder movilizarse y a la merced de ellos", exponen.



Agrega que también las familias en Cali están en difícil situación pues ellos no han podido girar los recursos que proyectaban.



"En este momento nos han pedido el apartamento por el incumplimiento de pago, el colegio de los niños no se ha podido pagar, amenazan con cortar los servicios", dice Ximena Escalante.



Señala que a ellos les dejan el alimento en una puerta y este es de muy baja calidad.



Pide a la Cancillería ayudar para que les cumplan lo pactado y se gestione su regreso al país.



