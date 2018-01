Familiares de médico tradicional en Cauca piden aclarar su asesinato

13 de enero 2018 , 11:21 a.m.

La comunidad indígena del resguardo Totoró, en Cauca, rechazaron el asesinato del médico tradicional y comerciante Alirio Sánchez, y exigieron a las autoridades se esclarezca cuanto antes este crimen. Aunque el ataque al médico ocurrió el pasado sábado 6 de enero, solo se conoció su muerte una semana después.

Según familiares y conocidos, el pasado 6 de enero, a las 5:40 pm, el comunero de 58 años se desplazaba desde la galería de esta localidad del oriente del departamento hacia su vivienda en la vereda La Peña, en Totoró, cuando desconocidos lo interceptaron y lo hirieron con arma blanca en el pecho, el cuello y la espalda.



“Ese día mi papá salió a negociar papa, él era agricultor y comerciante. No tenía amenazas, ni problemas con nadie, era un hombre de bien”, dijo Fredy Alonso Sánchez Conejo, hijo de la víctima.



Tras cometer la agresión, los agresores huyeron del sitio, mientras que Alirio Sánchez, era auxiliado por pobladores de La Peña, quienes lo llevaron al centro asistencial de Totoró. Debido a la gravedad de las heridas fue trasladado al Hospital Universitario San José de Popayán.



Pese a su esfuerzo por aferrarse a la vida, hace pocas horas se reportó su fallecimiento.



“Él fue operado y recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero mi papá no resistió y falleció, iniciándose esta tragedia para mí y mi familia, porque no sabemos por qué lo mataron, por qué le hicieron eso si con nadie se metía, antes era reconocido como una autoridad al interior del resguardo”, relató Fredy Alonso.



“Él realizaba actos de armonización dentro de nuestra comunidad, ganándose el respeto de los comuneros, él fue la persona que aplicó un remedio a Alan Jara cuando visitó a nuestro pueblo, además comercializaba papa en las galerías de Totoró y del barrio Bolívar de Popayán”, agregó el familiar.



Sus allegados hicieron un llamado a las autoridades competentes para que se agilicen las investigaciones y se localice lo más pronto posible a los responsables.



