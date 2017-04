Polémica en Cali por agresión a joven acusado de violación

El video en el que un grupo de personas golpea a un joven porque presuntamente abusó de otro siguió generando debate.

Con papeles de su denuncia ante la Fiscalía, Jhonny Ferney Santana alega la inocencia de su hermano de 16 años, quien fue linchado, según él, tras ser acusado por una violación que no cometió.



Los incidentes ocurrieron el tres de abril en el barrio Primero de Mayo, en el sur de Cali, donde el joven fue golpeado por hombres y mujeres que lo acusaban de violar a otro menor, de 13 años. Un video que rueda por las redes sociales muestra esos hechos.



La Policía informó que fue alertada de un presunto abuso y se dirigió al sitio donde estaba el joven que presuntamente cometió el abuso al menor de edad.



“Mi hermano había llegado hace poco desde Tumaco para estudiar y comenzar a trabajar. Ese día el otro chico le dijo a mi hermano que estuviera con él en un matorral, pero no quiso.



Luego le ofreció un billete de 20.000 pesos, y se comenzó a desnudar, fue ahí cuando mi hermano no accedió y el muchacho comenzó a gritar que lo estaban violando al ver que llegaba gente”, dice Santana.



Pasados varios minutos la Policía llegó y se llevó al joven que permanece en un centro de menores en el barrio El Treból.



“Los uniformados no hicieron nada, llegaron tarde y dicen que lo agarraron en flagrancia, cosa que es falso. En el sitio quedó ropa interior del otro joven y hasta una almohada lo que nos hace pensar que no era la primera vez que hacía esto; esas pruebas no se las llevaron”, dice Santana.



Asegura que tanto él, como su familia, han recibido amenazas. “Nos han llamado de números desconocidos, una vez escuché tres tiros cerca mío, y siento que me siguen las motos. No sabemos qué hacer. Solo queremos que con la ayuda de Medicina Legal y las cámaras del sector se pueda aclarar lo que pasó y sacar a mi hermano”.



No se conoce la posición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La Personería anunció ayer que conocerá este caso.