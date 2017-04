Violencia no da tregua a la familia Sierra Polindara

18 de abril 2017 , 06:31 a.m.

Una cadena de violencia no ha dado tregua a la familia Sierra Polindara, desplazada desde el 2009 del municipio de Dagua (Valle) sin que desde entonces hayan tenido un sitio seguro.

El domingo las autoridades del Cauca fueron alertadas del hallazgo de dos maletas a un costado de la vía a Santander de Quilichao, en el norte del departamento. En su interior fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre.



Fue identificado como Brayan Leonardo Sierra Polindara. De 21 años, había sido reportado como desaparecido el pasado Miércoles Santo 12 de abril.



Según se conoció, tras una corta condena por hurto, en los últimos meses se desempeñaba como instructor de aeróbicos.



Pero no se ha detallado cómo ni quiénes se lo llevaron hasta mutilarlo.



Vivía en Popayán luego de residir en diversas regiones, incluso en el exterior, por amenazas contra su familia.



Esa situación era una constante desde cuando su mamá, quien era lideresa social en Dagua, había denunciado irregularidades en ayudas para familias de escasos recursos.



Eso le habría originado amenazas y a finales de noviembre de 2009 fue secuestrada durante tres días, torturada y abusada. La presión de la comunidad habría llevado a su liberación y denunció el caso.



El Gaula militar inició las investigaciones y en un operativo capturó a 14 presuntos miembros de las Farc, por el secuestro.



Tuvo que irse a vivir donde un allegado y esos días fue activado un explosivo contra su casa y dejados mensajes de ‘Informante del Ejército ’ y ‘Muerte a la mona’.



Se fueron a Ecuador, donde habían residido. Allá un hijo empezó a destacarse como deportista, lo que habría facilitado su ubicación. Llegaron hasta donde residía y amenazaron a quienes estaban en el inmueble.



Con ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –(ACNUR), la familia reubicada en dos oportunidades en Ecuador y luego salió hacia Brasil, pero dificultades la llevaron a regresar a Colombia y se radicó en el Cauca.



En enero pasado otro hijo fue reportado como desaparecido en El Tambo, en el sur del Cauca, donde era mototaxista. Pero luego apareció.



En octubre pasado, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras reconoció la condición de víctimas del conflicto armado y la entrega e ayudas humanitarias y la compensación por el predio que tuvieron que abandonar en Dagua.



No es clara la procedencia de los homicidas de Brayan, quien no podrá ver el nuevo hogar.



