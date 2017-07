Familia de colombiana descuartizada en Chile pedía condena de 20 años

Erwin Mauricio Vásquez Ortiz fue condenado por femicidio al asesinar, desmembrar y arrojar al río Mapocho a su novia Yuliana Andrea Aguirre Acevedo el 5 de marzo de 2016.

El miércoles pasado, la Fiscalía Centro Norte de Santiago de Chile, en audiencia de acusación, solicitó una condena de cadena perpetua simple que le representaría un mínimo de 20 años.



La defensa de Vásquez pedía tener en cuenta su confesión y que la pena fuera menor de ocho años.



El Cuarto Tribunal Oral llegó a considerar que el procesado colaboró con la investigación y que no le figuran antecedentes penales. Por ello decidió que la pena sería de 14 años por feminicidio. Si hubiera sido por homicidio simple la pena no pasaría de cinco años.



La familia de Yuliana Andrea expresa que ha sido un dolor inenarrable desde el mismo momento que se identificaron los restos como los de 'la niña de la casa' que se había ido por un amor a buscar futuro a Chile.



"Uno sabe que hay dolor en una familia y otra, ambas arraigadas en el municipio de Andalucía, centro del Valle. Nosotros hemos querido perdonar para recordar a mi hermana Yuliana siempre cómo era, no como en las fotos o en el día de la llegada de sus restos a Colombia", dice Marta Aguirre.



Los allegados dicen que se atendrán a la legislación de Chile, aunque esperaban unos 20 años "Uno debe respetar las leyes de ese país. Para todo está Dios. Allá en estos 10 días miraran si se pide nulidad, como se llama acá una apelación", anota Marta.



La familia ha encargado a un defensor público en Chile que atienda los derechos de la víctima. No se sabe si la defensa de Vásquez pedirá que se revise la sentencia.

Edwin Vásquez procesado por asesinar a su novia Yuliana Aguirre en Chile Foto: Archivo

De acuerdo con la confesión de Edwin Mauricio Vásquez Ortiz , hubo una discusión por celos, en el apartamento que compartían en la calle Huérfanos, de la capital chilena.



Los fiscales Ricardo Peña y Álvaro Núñez presentaron pruebas del ataque de Vásquez Ortiz, sostienen que el confesó después de ser detenido.



Durante los hechos, el joven, hoy de 26 años, estranguló con un lazo a Yuliana, de 19. Luego, en una tina del baño, la desmembró de sus extremidades inferiores y superiores.

¿Un noviazgo con maltrato?

Entonces en dos viajes llevó los restos al río Mapocho, pero los mismos se quedaron en un punto del río y así surgió la alerta de algunas personas a las autoridades sobre un cadáver descuartizado.



Para la identificación, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) dio a conocer una fotografía de los pies de la víctima. Una manicurista reconoció el diseño pintado en las uñas y eso facilitó el reconocimiento.



Martha Aguirre dice que solo después del crimen vinieron a saber que Yuliana había sido maltratada por el novio porque ella se lo confesó a una allegada y le habría enseñado fotografías de ello.



Eran discusiones por celos y estaban virtualmente desconectados de sus familias en Andalucía. "Supimos muy tarde que ella corría peligro", dice.