Familia de colombiana asesinada en Israel pide que se haga justicia

El asesinato de Elizabeth Cardona, de 53 años y que llevaba radicada dos décadas en Israel, causó luto entre sus familiares que residen en Colombia e Italia.

Las autoridades del Gobierno de Israel informaron que Cardona fue atacada, al parecer, por su expareja, un ciudadano argentino.



Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 28 de marzo al interior de un negocio que Cardona, natural del Valle del Cauca, administraba en la ciudad de Tel Aviv, que con unos de 411.000 habitantes es la más poblada del área metropolitana Gush Dan, centro occidente de Israel.



Según la información preliminar, hasta el establecimiento llegó su expareja, de nacionalidad argentina, quien después de un cruce de palabras la habría atacado a cuchillo.



La mujer, quien sufrió heridas en el tórax y las manos, fue llevada a un centro asistencial pero posteriormente se confirmó su fallecimiento.



Autoridades precisaron que al llegar al sitio, la mujer aún se encontraba con vida pero no pudieron hacer nada para salvarla.



"Se hicieron esfuerzos de resucitación a la víctima, pero falleció. Estamos investigando y evaluando las evidencias", indicó a un medio local Tzachi Sharaabi, policía de Tel Aviv.

Elizabeth era una mujer trabajadora y solidaria. Lo que sabemos es que el exnovio argentino la atacó porque no quería seguir con él

Del presunto agresor, de aproximadamente 50 años de edad, no se conocen mayores detalles por parte de las autoridades. Luego del ataque, el hombre intentó escapar del lugar de los hechos pero fue alcanzado por la Policía. Se indicó que la pareja tuvo una relación de seis años.



Elizabeth Cardona era reconocida y querida en ese país por liderar procesos para los latinoamericanos que emigraron hacia Israel.



La Cancillería de Colombia indicó que ya le ofreció asistencia a la familia de Cardona, quien tenía dos hijas, una que vive en Italia y otra en Israel.



Según allegados, el féretro de la colombiana fue llevado hasta Italia, donde reside una de sus dos hija y allí se cumplió el sepelio.



Lorena Velásquez, prima de Elizabeth, dijo desde Cali que era una mujer trabajadora y solidaria. La familia señala que el agresor la atacó porque ella no quería seguir con la relación.



Así mismo, Carolina Echeverry allegada a Cardona escribió en su redes sociales sobre el hecho. "Cada vez que pasaban este tipo de noticias por la tv yo pensaba: '¡Qué difícil! Pobre, eso no debería pasar, ni una más', pero uno nunca cree que ese tipo de cosas le van a pasar a uno o a sus seres queridos. Esta vez el caso nos tocó muy cerca, es una gran pérdida, es un agujero inmenso que queda en nuestros corazones. Sólo nos quedan los recuerdos de una mujer luchadora, alegre, una bacana. Se nos fue la parcera de mi mamá, no... ¡Nos la quitaron!".

CALI