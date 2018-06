Industria de calzado del Valle dice que falta control a contrabando

25 de junio 2018 , 07:40 a.m.

Con productos de primera,. los industriales del Valle del Cauca intentan recortar el paso del contrabando. No es una lucha sencilla y los dirigentes del gremio consideran que ese ingreso de mercancías de productos ilegales, de menores precio y calidad, no se frena porque no se aplican controles efectivos.

Entre el miércoles y viernes pasados se realizó la XIII versión de la Exposición Internacional ‘Pacific Leather’, en el Centro Alférez Real, que reúne a los principales expositores de calzado y marroquinería del país.



Justamente, uno de los llamados que se presentó dentro de la Feria, es la de fortalecer los esfuerzos contra el contrabando, generar los mecanismos para lograr conquistar nuevos mercados, y conservar e incrementar los 20.000 empleos en la región. Humberto Romero, el presidente de la Unión Vallecaucana de las Industrias del Cuero (Univac), calzado, manufacturas e insumos, explica que este tipo de eventos busca mostrar lo que se hace en el Valle y poder generar nuevas fuentes de empleo para los trabajadores y nuevas fuentes de desarrollo para las empresas.



“Pese a la dificultad competitiva que hay en los precios, este tipo de eventos sirven para que los expositores puedan ofrecer un producto de calidad, novedoso, de buena confección, de acuerdo a las tendencias mundiales, y muestren a los compradores la diferencia de comprar un producto colombiano, a uno de contrabando, principalmente de los que vienen de Asia”, explica el presidente de Univac.

#FondoEmprenderSENA, @p3bravo David Orlando Díaz, de la empresa Génesis DC, beneficiario del fondo emprender, participando en exposición Internacional Pacific Leather en su versión #XIII y buscando nuevos contactos Nacionales e Internacionales para la apertura de nuevos mercados pic.twitter.com/wWO9aQAhTI — Isabel Escarria (@IEscarria) 21 de junio de 2018

Romero indica que los controles hechos por parte del Gobierno, han sido a medias pues aún se ‘filtra’ mercancía ilegal.



“El problema principal está en los puertos, nosotros carecemos de un proceso de fiscalización y control real al gran volumen de contenedores que ingresan al país y en ese descontrol por falta de chequeo, ingresa mucha mercancía y la distribuyen en toda parte a precios muy alejados de los costos reales de fabricación de un producto de cuero”, afirma.



Desde hace unos tres años se estima que de unos 22 millones de pares de zapatos en el Valle, cinco millones son de contrabando. Martha Lucía Gómez, una fabricante de calzado para dama, dice que “la gente quiere estar a la moda pese a que el producto que compren sea barato así se dañe rápidamente y por eso comprar barato”.



La aspiración de los fabricantes es mantener y aumentar los puestos de trabajo, pese a las dificultades del mercado, para ampliar esas 20.000 familias vallecaucanas que dependen de esta actividad por empleos directos e indirectos.